La Juventus è già al lavoro per allestire la rosa per la stagione 2019/2020. La dirigenza juventina, in primis, sta cercando di trovare il nuovo allenatore per la prossima annata, un lavoro non semplice quello di Fabio Paratici e Pavel Nedved che sono chiamati a scegliere il degno erede di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese in bianconero ha vinto 11 trofei e il suo successore avrà il compito di fare ancora meglio. Domenica, per Massimiliano Allegri sarà l'ultima partita sulla panchina della Juve e poi anche per lui inizierà una nuova avventura. L'allenatore ha molte richieste e il suo futuro potrebbe essere all'estero magari in Francia e non è da escludere che possa ritrovare anche Miralem Pjanic.

Il futuro di Pjanic

Miralem Pjanic è uno dei giocatori più chiacchierati nell'ultimo periodo.

Pubblicità

Pubblicità

Il numero 5 juventino, infatti, potrebbe anche lasciare la Juventus ma molto dipenderà da cosa deciderà il nuovo tecnico bianconero. Pjanic ha diversi estimatori soprattutto all'estero. Quel che è certo è che, se Paratici deciderà di cederlo, lo farà solo per una cifra molto elevata. La Juve, da un'eventuale cessione del bosniaco, punta a ricavare tra gli 80 e i 100 milioni, ovviamente questa cifra sarebbe immediatamente reinvestita. Nelle ultime ore si ipotizza addirittura che il futuro di Pjanic potrebbe intrecciarsi con quello di Massimiliano Allegri.

Juventus, Pjanic e Allegri piacciono al PSG

Entrambi sarebbero finiti nel mirino del Paris Saint-Germain. Dunque non è da escludere che Massimiliano Allegri e Miralem Pjanic possano ritrovarsi proprio in Francia. Prima, però, di sapere se il numero 5 juventino sarà uno dei possibili partenti bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Juve. Qualora il nuovo tecnico ritenesse Pjanic incedibile, probabilmente, il suo approdo al Paris Saint-Germain sarebbe solo una suggestione.

Continua la corsa alla panchina della Juve

Queste sono ore di attesa per i tifosi della Juve che stanno cercando di avere notizie sul nuovo allenatore.

Pubblicità

Per il momento non ci sono sostanziali novità e le voci continuano a rincorrersi. Al momento restano in corsa per la panchina della Juve Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino e poi c'è la suggestione Pep Guardiola. Anche se ieri è arrivata la smentita su un possibile approdo del tecnico catalano a Torino. Dunque la Juve continua a vagliare diverse ipotesi e dal club bianconero non trapela davvero nulla. Perciò non resta che attendere gli sviluppi ed è possibile che anche la prossima settimana non si abbiano grandi novità: è probabile che la dirigenza juventina aspetti le due finali europee.

Al momento, la pista più percorribile sembra quella di Sarri che, a fine stagione, potrebbe liberarsi dal Chelsea. Per ora, però, è davvero complicato fare ipotesi sul futuro della panchina della Juve.