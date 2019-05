In serie C, nella giornata di ieri 23 maggio, sono state sorteggiate le gare che daranno vita all'ultima fase dei playoff. Si tratta di quattro semifinali, a cui seguiranno le due finali, dove saranno designate le altre due squadre che faranno compagnia alla Virtus Entella, al Pordenone ed alla Juve Stabia in serie B.

Sorteggio con tre derby infuocati

Spettacolo nello spettacolo, saranno gare caratterizzate dal campanilismo, in quanto sono in programma ben tre derby, uno emiliano tra il Piacenza e la Imolese, uno toscano tra Arezzo e Pisa, ed, infine, uno siciliano tra Trapani e Catania.

Per la quarta gara sono state sorteggiate le formazioni del Feralpisalò e della Triestina, una sfida molto particolare tra due squadre che da qualche anno stanno cercando di venire fuori dalle sabbie mobili della Serie C.

Sfide rese ancora più avvincenti se si considera che il regolamento di quest'anno prevede che saranno due le squadre vincenti dei Play Off avranno il diritto di essere ammesse al campionato di serie B per la prossima stagione 2019/20.

Bari e Reggina in prima linea per programmare una grande squadra

E mentre prosegue il calendario agonistico in quest'ultima parte della stagione, la Reggina dovrebbe ufficializzare a breve il nuovo tecnico per la prossima stagione per iniziare a gettare le basi finalizzate a costruire una formazione in grado di regalare un sogno ai propri tifosi.

La scelta sarebbe ricaduta su Domenico Toscano e, secondo quanto riportato su TuttoC.com, a fine settimana ci sarà l'incontro decisivo tra le parti per trovare l'accordo economico e stabilire le strategie di mercato.

In casa Casertana si guarda, dopo il divorzio con Aniello Martone, ad un nuovo direttore sportivo e, secondo le ultime indiscrezioni, la scelta sarebbe ricaduta su Pietro Fusco che nell'ultima stagione è stato tesserato con la Sambenedettese del patron Fedeli.

A Bari la dirigenza vuole al più presto portare a compimento quegli obbiettivi, compresa la campagna di potenziamento della rosa di prima squadra, per disputare un gran campionato di serie C.

A tal proposito, i biancorossi sono a caccia di un portiere affidabile e secondo 'La Gazzetta dello Sport' ai pugliesi piace Paolo Branduani della Juve Stabia e Matteo Pisseri, al momento impegnato nei playoff con il Catania.

Addirittura, il club starebbe sondando la pista che porta ad Alberto Brignoli, 27enne del Palermo, elemento di sicura esperienza, dopo le ultime annate disputate con i siciliani e con il Benevento. Un altro obbiettivo, come riportato da Tuttocampo.it, sarebbe il forte attaccante Matteo Ardemagni, in forza all'Ascoli, più volte cercato dal club barese nel corso degli ultimi anni, un elemento che potrebbe fare la differenza in serie C.