La Juventus è una società che pensa sempre al futuro. Andrea Agnelli vuole che il suo club eccella in tutto e per questo motivo da due anni a questa parte ha creato anche una squadra femminile. La Juventus Women in sole due stagioni ha già vinto 3 trofei e non sembra intenzionata a fermarsi. Il club bianconero la scorsa estate ha creato anche la sua squadra B e punta a farla diventare una realtà sempre più importante. Per questo motivo Andrea Agnelli sta pensando di creare un secondo stadio proprio per la formazione Under 23 e per le Women.

Dunque anche la squadra femminile e la squadra B potrebbero presto avere il loro Stadium. La Juve pensa al futuro e lo fa in grande per tutte le sue formazioni non solo per Cristiano Ronaldo e compagni.

La Juve pensa al futuro

Andrea Agnelli è un presidente lungimirante e ha grandi progetti per la sua Juve in campo e fuori. Il Presidente quando ha salutato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di sabato scorso ha rivelato che sta pensando ad un nuovo stadio per l'Under 23 e per la Juventus Women.

Juventus, si pensa alla costruzione di un secondo stadio

La società bianconera potrebbe far nascere il nuovo impianto al posto di un palazzetto in disuso e in completo stato di abbandono che dista solo a poche centinaia di metri dall'Allianz Stadium. Inoltre, la Juve potrebbe chiedere un'armonizzazione del calendario in modo che l'Under 23 o le Women giochino in casa nello stesso giorno della prima squadra con orari diversi. La formazione femminile, per esempio, potrebbe giocare alle 15 e Cristiano Ronaldo e compagni potrebbero scendere in campo alle 20:30, i tifosi potrebbe accede negli stadi bianconeri con un solo biglietto.

Continua il toto allenatore

La Juventus, in questi giorni, è alla ricerca di un nuovo allenatore. In queste ore, in modo particolare si rincorrono diverse voci sul sostituto di Massimiliano Allegri. Questa mattina, l'Agenzia Agi ha rilanciato la notizia che il nuovo allenatore della Juve sarà Pep Guardiola. Questa notizia però è stata smentita da Galassi, membro del cda del Manchester City che l'ha definita una news priva di fondamento. Al momento, dunque, non ci sono certezze sul tecnico bianconero per la prossima stagione.

I candidati oltre a Guardiola per la corsa alla panchina bianconera sono Sarri, Inzaghi, Pochettino e Klopp. Adesso non resta che attendere le decisioni del management della Juve che sicuramente saprà scegliere il giusto sostituto di Massimiliano Allegri. L'intenzione di Paratici e Nedved è quella di trovare un allenatore che possa continuare sul solco tracciato dal tecnico livornese e che possa continuare a far vincere la squadra. I tifosi della Juve, dunque, dovranno pazientare ancora un po' prima di sapere chi sarà il loro tecnico nella prossima annata.