Ci aspettiamo una sorta di rivoluzione in casa Juventus: in attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza sta lavorando notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in grado di arrivare fino in fondo in Champions League. Gran parte degli investimenti, però, passeranno anche dalle cessioni, d'altronde l'esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione ha evidentemente appesantito il bilancio della Juventus, che a fine giugno dovrebbe attestare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro.

La Juve ha deciso, tre cessioni per arrivare a Chiesa (RUMORS)

Ecco perché diventano importanti cessioni pesanti, e come scrive Tuttosport, sono tre i giocatori a rischio trasferimento in casa bianconera che potrebbero servire per l'acquisto del centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.

I giocatori a rischio cessione in casa bianconera

Secondo il noto giornale sportivo torinese 'Tuttosport', la Juventus starebbe pensando alla cessione di tre giocatori per arrivare al giocatore della Fiorentina: i giocatori a rischio partenza sono Cuadrado, Douglas Costa e Pjanic.

Pubblicità

Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2020, in una recente intervista ha ribadito che vorrebbe rimanere a Torino ma gli infortuni in qualche modo potrebbero spingere la dirigenza a valutare una sua cessione. Douglas Costa è una delle più grandi delusioni della rosa bianconera, anche qui gli infortuni (e qualche comportamento extra calcistico non esemplare) potrebbe spingere la dirigenza a cedere l'esterno offensivo, che ha molto mercato in Inghilterra (piace a Tottenham e a Manchester City).

Infine uno degli più appetiti a Torino è sicuramente Miralem Pjanic, il centrocampista bosniaco ha molto mercato fra i top club europei: piace in particolar modo a Paris Saint Germain e al Real Madrid di Zidane, che stravede per il regista bosniaco. La Juventus valuta il giocatore almeno 100 milioni di euro, anche perché in caso di partenza, dovrà investire su un sostituto all'altezza del mediano bianconero. Tutti giocatori che potrebbero finanziare l'acquisto di Federico Chiesa.

Pubblicità

Il mercato della Juventus

E' evidente che la dirigenza bianconera apprezzi e non poco l'esterno offensivo della Fiorentina e gli applausi dei tifosi bianconeri in Juventus-Fiorentina, al momento della sua sostituzione, sono un'ulteriore prova di come anche i supporter bianconeri apprezzerebbero l'arrivo del giocatore. La valutazione del 'figlio d'arte' è superiore ai 70 milioni di euro, e quindi diventeranno molto importanti le cessioni.