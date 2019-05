Allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio di scena la sfida avellino-pergolettese, match valido per la Semifinale della Poule Scudetto di Serie D. Entrambe le compagini hanno festeggiato la promozione in Serie C al termine degli spareggi, rispettivamente contro Lanusei e Modena: i lupi biancoverdi vogliono suggellare il ritorno nella terza serie italiana con lo Scudetto cucito sulle magliette e messo in palio dalla Lega Nazionale Dilettanti.

I lombardi d'altro canto sono riusciti ad avere la meglio al termine dello spareggio su una compagine senza dubbio di categoria superiore e non vogliono fermarsi proprio ora: in palio la Finale di domenica 2 contro la vincente di Cesena-Lecco, che affrontano questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 15.30.

A dirigere l'incontro Avellino-Pergolettese è stato designato il signor Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Santino Spina della sezione di Palermo.

Tabellino Avellino-Pergolettese

AVELLINO: in attesa di comunicazione

PERGOLETTESE: in attesa di comunicazione

ARBITRO: Stefano Nicolini della sezione di Brescia (Giuggioli-Spina)

MARCATORI:

NOTE:

RECUPERO: