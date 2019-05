La ricerca del nuovo allenatore per la Juventus prosegue senza sosta ed è materia della stampa che non lesina ad accostarle tutti i migliori professionisti del settore. La maggior parte degli addetti ai lavori vedrebbe Maurizio Sarri molto vicino a raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri, ma il portale Money.it da giorni rivela indiscrezioni in base alle quali da tempo la dirigenza della Continassa avrebbe raggiunto l'accordo con Pep Guardiola e aspetterebbe solo la finale di Champions League per darne l'annuncio previsto tra il 3 e il 5 giugno.

L'escamotage per liberarsi dal City

Il catalano è legato al Manchester City fino al 2021, ma in questi giorni, sempre in base a quanto riportato dal portale, avrebbe trovato il modo di rescindere il contratto con gli inglesi. I blu di Manchester rischierebbero il blocco del mercato a causa della violazione del Fair Play finanziario. Secondo il "New York Times", il club di Mansour nel 2014, avrebbe gonfiato una serie di contratti di sponsorizzazione, a beneficio dell'Abu Dhabi United Group.

Josep Guardiola (Foto: dnaindia.com)

Proprio queste beghe burocratiche fornirebbero all'ex Barcellona e Bayern Monaco l'escamotage per divorziare dal City, infatti sul suo contratto ci sarebbe una clausola, in base alla quale la guida tecnica potrebbe svincolarsi, qualora il club fosse, invischiato in sanzioni amministrative.

La strategia del presidente

Il presidente Andrea Agnelli avrebbe lavorato su più fronti per strappare Pep Guardiola agli inglesi: gli sponsor, l'entourage dello spagnolo e la Uefa.

I primi due fronti sembrerebbero aver dato i risultati sperati, con la Uefa si è incontrato a Baku per fare il punto sulla nuova formula delle Coppe e qui ha deve aver colto l'occasione per carpire come proseguirebbe la vicenda burocratica dei blu di Manchester. Attendere la finale del Wanda Metropolitano, dunque sarebbe solo una questione formale perché a quanto pare, comunque si concluda, sulla panchina bianconera arriverebbe Guardiola, mentre il posto che lascerebbe vacante quest'ultimo sarebbe occupato da Pochettino, tecnico del Tottenham impegnato nella finale contro il Liverpool. L'argentino avrebbe incontrato il direttore generale del Manchester City Brian Marwood per stilare il contratto.

I giocatori in bilico con Pep

In questo momento il portale non conoscerebbe le richieste di Calciomercato dell'allenatore spagnolo, ma sicuramente escluderebbe dal suo progetto tecnico Mario Mandzukic e Sami Khedira. L'attaccante croato e Pep sono due mondi opposti, tant'è che quando quest'ultimo è approdato al Bayern Monaco ha chiesto l'immediata cessione. Il tedesco, invece, avanti con l'età e preda di continui acciacchi fisici non dà più le garanzie necessarie alla squadra, infatti la Juve per sostituirlo si è assicurata Aaron Ramsey, a parametro zero.