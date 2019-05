Uno degli argomenti principali di discussione di Calciomercato è sicuramente la Juventus: tutto infatti passerà dall'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e l'attuale tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in cui si dovrebbe discutere di alcuni dubbi del presidente (su tutti gli infortuni) e sulle richieste del tecnico livornese. Come sottolinea a rai Sport Pierpaolo Marino, ex direttore generale di Udinese, Napoli ed Atalanta, è normale che un allenatore come Allegri sia discusso anche dai suoi tifosi, ricorda infatti anche Trapattoni ai tempi in cui era tecnico proprio dei bianconeri.

Marino: 'Juve prenderà punta da doppia cifra al posto di Mandzukic che potrebbe lasciare'

Lo stesso Marino ha sottolineato l'importanza di questo incontro, in cui si parlerà molto anche di mercato: d'altronde è abbastanza evidente che alcuni giocatori siano un po'logori, ecco perché in avanti potrebbe esserci una cessione pesante, e secondo l'ex dg, una fra Moise Kean e Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus.

Mandzukic potrebbe essere ceduto

Secondo Pierpaolo Marino, l'indiziato principale a lasciare la Juventus nel settore avanzato è Mario Mandzukic: gli infortuni in questa stagione hanno messo in evidenza il calo fisico del croato, ecco perché l'ipotesi di una sua partenza resta molto probabile.

Pubblicità

Secondo l'ex dg, il recente rinnovo di contratto della punta non significa niente e quindi potrebbe esserci una cessione della punta croata. A suo posto dovrebbe arrivare un giocatore da doppia cifra, ed i nomi che si fanno sono i soliti: Icardi, Cavani e Lukaku possono essere delle possibilità. Da non escludere il possibile scambio fra Ajax e Juventus, con De Ligt a Torino e Kean ad Amsterdam. Lo stesso Marino ha infatti sottolineato come i difensori hanno attualmente lo stesso valore di mercato delle punte.

Per quanto riguarda invece l'indiscrezione riguardante il presunto interesse della Juventus per Douglas Costa, secondo Marino è infondata, in quanto a suo parere la società realmente interessata alla punta della nazionale spagnola ma di origine brasiliana è il Napoli.

Il mercato della Juventus

Come ribadito da Marino, il mercato della Juventus si svilupperà anche in base alla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera. Oltre a Mandzukic, potrebbero esserci però altre cessioni importanti: da Alex Sandro a Pjanic, fino ad arrivare a Douglas Costa e Dybala, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino.

Pubblicità

Per quanto riguarda il centrocampista bosniaco ci sono almeno due società interessate al suo acquisto: il Paris Saint Germain ed il Real Madrid. La Juventus valuterebbe il giocatore almeno 100 milioni di euro, anche perché in caso di trasferimento del regista, sarà necessario investire su un giocatore di altrettanta qualità e di esperienza.