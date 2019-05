Sono giorni molti importanti per il futuro del Genoa. Se da una parte va sciolto il nodo allenatore, con mister Prandelli ancora a colloquio con la dirigenza per valutare il da farsi, dall'altra ci sono novità consistenti da parte dell'advisor incaricato circa la possibile cessione del club.

Ci sarebbe un'offerta per il Genoa

Il presidente Enrico Preziosi ha ammesso l'esistenza di un soggetto interessato all'acquisto dei rossoblu e in queste ore Assietta SpA starebbe verificando l'affidabilità del possibile compratore.

L'identikit svelato nei giorni scorsi da Primocanale Sport ipotizza un profilo imprenditoriale di mezza età, operante in Italia. Escluso Piersilvio Berlusconi, tra i tifosi del Genoa regna pessimismo perché fino a questo momento ogni possibile trattativa per la vendita del grifone si è sempre arenata sul nascere.

Anche il nome di Andrea Raddrizzani, proprietario del Leeds, si è raffreddato nel giro di pochi giorni. Così sul web vengono cavalcate ipotesi più o meno credibili che porterebbero verso l'America e l'Inghilterra.

Enrico Preziosi aspetta novità dall'advisor per la possibile cessione del club

In questo senso Anthony Weatherill di ToroNews si è lasciato scappare che il Genoa sarebbe in procinto di passare ad un fondo americano. In realtà la traccia più concreta, in questo momento, sembra quella rilanciata da Primocanale Sport nei giorni scorsi.

Cessione Genoa, valutazioni in corso

Assietta starebbe valutando la solidità del soggetto e in caso di fumata bianca si potrà avviare una vera e propria trattativa per la vendita del Genoa. La sensazione è che la svolta societaria non sia del tutto imminente, ma non si può escludere nulla.

Potrebbero essere necessari pochi giorni ma anche alcune settimane, di certo il Genoa non potrà attendere troppo a lungo perchè ha l'esigenza di rifondare la squadra. A cominciare dalla decisione che riguarderà il tecnico.

Questa mattina la dirigenza si è incontrata con Cesare Prandelli per capire il da farsi. L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale azzurra ha visto il suo contratto prolungarsi di un anno grazie al bonus salvezza. Le parti, tuttavia, non sarebbero così convinte di proseguire insieme.

Quindi si studia una soluzione per rescindere il contratto. L'idea di continuare per un'altra stagione non è da accantonare, anche se il sogno del Genoa si chiama Leonardo Semplici che mentre scriviamo non ha ancora firmato il prolungamento con la Spal. Potrebbe farlo nei prossimi giorni, in quel caso i ben informati danno il Genoa su Andreazzoli o Nicola. Ammesso e non concesso che l'avventura di Prandelli sia davvero ai titoli di coda. La palla passa all'allenatore e ai dirigenti, mentre il presidente Enrico Preziosi aspetta novità dall'advisor direttamente a Ibiza, dove sta trascorrendo una breve vacanza di fine campionato.