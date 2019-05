Le dimissioni di Leonardo Nascimento de Araújo e di Gennaro Gattuso hanno lasciato al Milan vacante il posto Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva e di allenatore. Le ipotesi sui nomi che possano rimpiazzare i due sono dalle più fantasiose alle più romantiche e mentre Paolo Maldini valuta la situazione meditando anche lui un'uscita di scena dopo un solo anno, Ivan Gazidis sfoglia la margherita dei sostituti con la priorità per il ruolo di direttore sportivo.In queste ore sembra sempre più probabile che il ruolo che fu di Leonardo venga ricoperto da Sven Mislintat.

Pubblicità

Pubblicità

Chi è Sven Mislintat?

Sven Mislintat nato in Germania a Kamen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, il 5 Novembre 1972 è attualmente il direttore sportivo del VfB Stoccarda, arrivato terzultimo in Bundesliga e retrocesso dopo gli sfortunatissimi playout persi contro 1. FC Union Berlin (andata 0-0, ritorno alla Mercedes-Benz Arena 2-2). Sven Mislintat è una figura già nota a Gazidis che insistette nell'averlo tra i suoi collaboratori quando il sudafricano ricopriva il ruolo di Direttore Generale all'Arsenal e così dal 1 Dicembre del 2017 il Direttore dell'area Scouting dei Gunners diventa Sven Mislintat.

Sven Mislintat sarà lui il nuovo Direttore Sportivo del Milan? - foto di: aftv.co.uk

Il rapporto con i Gunners, però, si è concluso pochi giorni dopo la chiusura della sessione invernale dello scorso Calciomercato. Prima della breve parentisi all'Arsenal, Mislintat ha sviluppato la sua carriera trascorrendo 11 anni al Borussia Dortmund, ricoprendo per i primi tre anni il ruolo di osservatore, poi quello di Capo Osservatore e negli ultimi anni il ruolo di Direttore Sportivo e capo Scout.

La crescita con il Borussia Dortmund

Nei primi due anni il Borussia Dortumund mette le basi per superare la crisi e mettersi alle spalle le brutte annate precedenti culminate con il 13mo posto nella stagione 2007/2008.

Pubblicità

A luglio 2008 il Borussia firma Jurgen Klopp in panchina e in campo arrivano Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Mats Hummels e Mario Götze, che riportano in Europa il Borussia. Nel 2010/2011 i gialloneri tornano alla vittoria dell Bundesliga dopo 9 anni, bissano il successo l'anno successivo. Il Borussia è tornato nel calcio che conta guadagnandosi la finale di Champions League 2012/2013 persa contro il Bayern Monaco. La crescita del Borussia è equivalsa alla crescita di Sven Mislintat.

Tra le plusvalenze più significative ottenute dal Borussia Dortmund nella gestione di Sven Mislintat c'è proprio un ex-rossonero: Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang che dopo le giovanili in rossonero viene girato in prestito in Francia prima al Lille poi al Monaco e infine al Saint-Etienne che lo acquista per 1,80 milioni, a luglio del 2013 con poco meno di 14 Milioni il Borussia lo acquista e lo vende a 63,75 milioni l'ultimo giorno della sessione invernale del mercato 2018 all'Arsenal di Gazidis e di Mislintat.

Pubblicità

Destini che si incorciano, ma con il rossonero a fare filo conduttore. La speranza di Ivan Gazidis è quella di replicare al Milan la cavalcata dei gialloneri ed è per questo che Sven Mislintat occupa il primo posto nella lista dei desideri del Direttore Generale del Milan. A giorni i dubbi saranno superati e il Milan avrà un nuovo Direttore Sportivo.