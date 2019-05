Un nuovo capitolo nella lunga telenovela societaria che riguarda il Trapani Calcio, ma stavolta da parte della proprietà del club c'è una nota ufficiale che spiega quanto accaduto con la dovuta chiarezza. L'imprenditore Giorgio Heller che già nei mesi scorsi aveva trattato con la famiglia Morace per l'acquisizione del club siciliano, affare poi sfumato, si è fatto nuovamente sotto ed ha fatto pervenire nella giornata del 24 maggio una precisa richiesta all'indirizzo dell'amministratore delegato Maurizio De Simone.

Ma i vertici della FM Service, società che in questo momento detiene il pacchetto di maggioranza del Trapani, hanno detto a chiare lettere che non sussistono i presupposti per intavolare l'affare, in quanto 'non interessati a vendere'.

La richiesta di Giorgio Heller

A scanso di equivoci, l'ufficio stampa del Trapani Calcio ha pubblicato integralmente la mail che Giorgio Heller ha inviato all'ad granata De Simone, nella quale si manifesta "l'interesse ad acquistare, per sé o per persona da nominare, il 100 % della Società Trapani Calcio Srl".

Trapani Calcio, la proprietà non è interessata a vendere la maggioranza del pacchetto azionario

Nel testo si evidenzia anche l'intenzione di corrispondere alla prima squadra ed allo staff tecnico un premio di 500 mila euro qualora il Trapani riesca a centrare la promozione in Serie B per la prossima stagione. Heller conclude sottolineando che entro il 28 maggio gli dovrà essere concesso, a garanzia dell'impegno dell'attuale proprietà, "pegno sul 100 % delle quote sociali".

Il chiarimento del Trapani Calcio

Dopo aver reso nota la richiesta, il Trapani in un comunicato ufficiale parla di una "telefonata chiarificatrice" al termine della quale è giunta da Heller formale richiesta di un incontro per la data del 28 maggio, al fine di verificare le condizioni per un accordo.

Ma la proprietà chiarisce anche di non aver risposto in quanto "non ha mai manifestato l'intenzione di cedere la totalità delle azioni". Una risposta c'è comunque in merito al premio citato da Heller per la cifra di 500 milia euro. "L'attuale società - viene evidenziato - ha stanziato da tempo una cifra di gran lunga superiore" che ovviamente verrà assegnata nel caso in cui la squadra centri davvero l'auspicato traguardo della vittoria nei play off con la conseguente promozione. L'ulteriore auspicio del Trapani Calcio è che "si possa ritornare esclusivamente a parlare di calcio giocato".

Al via la prevendita dei biglietti per la gara di Catania

Riguardo ai play off, il Trapani affronterà il match d'andata del secondo turno nazionale dei play off in casa del Catania, mercoledì 29 maggio alle ore 20.30. La società rende noto che è già iniziata la prevendita dei biglietti relativi al settore ospiti dello stadio 'Angelo Massimino' di Catania, al costo di 12 euro. La vendita dei tagliandi è attiva fino alle ore 19 di martedì 28 maggio presso il circuito d'emissione ticket one.