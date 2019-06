In queste settimane si è cominciato a parlare di trattative di mercato calcistico. La campagna estiva dei trasferimenti, però, aprirà ufficialmente tra qualche settimana. Nel frattempo, le società iniziano ad intavolare trattative per acquisti e cessioni. La Federcalcio ha già annunciato le date di inizio e fine della sessione estiva di Calciomercato. L’apertura sarà fissata per lunedì 1° luglio 2019, con possibilità di ufficializzare i trasferimenti entro lunedì 2 settembre 2019.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo appena una stagione, si è deciso di non concludere il calciomercato prima dell’inizio del campionato di Serie A. In Premier League, dove si possono già depositare i contratti, la sessione estiva si chiuderà giovedì 8 agosto 2019. Diversamente dall’Inghilterra andrà invece in Spagna, Germania e Francia, dove la chiusura sarà allineata con l’Italia. Dunque, la finestra di mercato si concluderà lunedì 2 settembre 2019 per Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Calciomercato estivo della Serie A

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha reso note anche le date della sessione invernale, che si terrà da giovedì 2 a venerdì 31 gennaio 2020. In attesa dei primi colpi ufficiali, arrivano diverse notizie e indiscrezioni di calciomercato.

Mercato di Serie A, fanno parlare più gli allenatori

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Antonio Conte in panchina. Altre squadre annunceranno a breve il nome dell’allenatore. Si attende con ansia di sapere chi allenerà la Juventus dopo l’addio di Massimiliano Allegri.

Pubblicità

La pista più calda è quella che porta a Maurizio Sarri, ma tutto è ancora da scrivere. Sembrano non esserci più dubbi sull’arrivo di Marco Giampaolo in casa Milan, mentre non ci sono ancora certezze su chi andrà a sedersi sulla panchina della Roma. Una volta definiti questi importanti dettagli, le società ascolteranno le richieste dei loro allenatori per muoversi sul mercato.

Alcune trattative sembrano già essersi avviate, come quella che porterebbe Federico Chiesa in bianconero.

La Juventus avrebbe superato la concorrenza dell’Inter, offrendo al giocatore un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione. L’intesa sembra esserci, ma tutto dipenderà dalle intenzioni della nuova dirigenza della Fiorentina, dopo l’ormai annunciata cessione della famiglia Della Valle a Rocco Commisso. Obiettivo dell’Inter è anche Nicolò Barella, che per l’attacco starebbe pensando a Edin Džeko. Il bosniaco andrebbe a sostituire Mauro Icardi. Da Roma potrebbero partire anche Kōstas Manōlas e Cengiz Ünder, con conseguenti plusvalenze per la società giallorossa.

Pubblicità

Punta a far cassa anche il Milan, che potrebbe lasciar partire alcuni dei suoi big. Suso è il principale indiziato, ma con una proposta indecente potrebbe andar via anche Alessio Romagnoli. In chiave fair-play si potrebbe sacrificare anche Franck Kessié, oltre a Gigio Donnarumma. Ovviamente tutto dipenderà anche dal nuovo allenatore. Tra i nomi di spicco della Serie A, ci sono alcune possibili grandi partenze. Mario Mandžukić potrebbe dare l’addio alla Juventus.

Pubblicità

Incerto è il futuro di Paulo Dybala, mentre Allan e Kalidou Koulibaly del Napoli piacciono molto all’estero. Insomma, si prospetta un’estate ricca di colpi di scena.