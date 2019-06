Il campionato è ormai concluso e in queste ore tutte le società stanno pensando al nuovo progetto per la prossima stagione. Tantissime le voci di calciomercato e tanti gli intrecci fra le diverse squadre. Il Milan ha detto addio ufficialmente a Gattuso, così come l'Inter ha esonerato Spalletti a fine stagione. Se i nerazzurri, però, hanno trovato subito il sostituto nell'ex Juve Antonio Conte, il Milan ancora non si è espresso ufficialmente per il dopo Gattuso.

Le voci insisterebbero per Giampaolo della Sampdoria, che con se potrebbe portare a Milano alcuni suoi giocatori dalla Samp. Andersen, Praet e Ronaldo Vieira sono i nomi che potrebbero seguirlo in rossonero. All'Inter, invece, tiene ancora banco il caso Icardi. Pare che nelle ultime ore ci sia stato uno spiraglio verso l'eventuale permanenza dell'argentino. Il nuovo allenatore, secondo le voci, avrebbe però chiesto al ragazzo un gesto forte per guadagnarsi la permanenza.

Milan, Giampaolo porterebbe tre giocatori tra cui Praet

Milan, Giampaolo potrebbe portare con se tre fedelissimi e occhio a Patrick Schick

Secondo le voci di mercato, uno dei maggiori papabili per la panchina rossonera sarebbe l'allenatore della Samp Giampaolo. Per lui sarebbe la prima occasione in una big e dopo la grande stagione sulla panchina genovese, secondo i rumors, potrebbe raggiungere il Milan per sostituire Gennaro Gattuso. La strategia di mercato del Milan, orfana anche di Leonardo che è stato recentemente sostituito da Maldini, potrebbe dipendere molto dalle decisioni Uefa in chiave Fair Play Finanziario.

Secondo le ultimissime, i rossoneri potrebbero decidere di ridurre il tetto ingaggio dei giocatori. Se così fosse alcuni giocatori, come per esempio Donnarumma, potrebbero essere arrivati ai saluti. Per la porta rossonera, salgono le quotazioni di Plizzari, portiere classe 2000 del Milan e della nazionale Under 20 italiana. In entrata, invece, se Giampaolo arrivasse alla guida del Milan, oltre ai già citati Andersen, Praet e Ronaldo Vieira, i rossoneri potrebbero decidere di puntare su Patrick Schick, giocatore che a Roma non ha trovato la sua dimensione ma che potrebbe essere rilanciato dall'allenatore che lo ha allenato ai tempi della Samp.

Conte potrebbe accogliere Icardi ma senza Wanda

La questione Icardi potrebbe trascinarsi in casa Inter per le lunghe. Secondo le indiscrezioni, l'argentino avrebbe ricevuto dall'attuale tecnico nerazzurro una speranza di rimanere a Milano. All'Inter però chiederebbero un gesto forte da parte dell'argentino che dovrebbe rinunciare a farsi seguire dalla moglie-manager Wanda Nara. Se queste voci dovessero essere confermate, ci sarebbe dunque ancora una speranza per il giocatore di continuare a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.