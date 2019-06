Sono ore davvero bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Dopo l'arrivo del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club bianconero è intenzionato a lavorare con assiduità per rinforzare una squadra già fortissima. Il reparto che con ogni probabilità sarà rinforzato per primo sarà quello arretrato, considerati gli addii di Martin Caceres e soprattutto di Andrea Barzagli.

Il sogno di Sarri sarebbe Kalidou Koulibaly, ma il Napoli lo valuta almeno cento milioni di euro.

Sul fortissimo centrale senegalese, inoltre, c'è mezza Europa.

Il primo obiettivo della Juventus per la difesa è dunque De Ligt, centrale classe 1999 di proprietà dell'Ajax. Il giovanissimo giocatore ha disputato una stagione davvero di altissimo livello, arrivando a giocare la semifinale di Champions League e vincendo sia il campionato olandese che la Coppa Nazionale. Stando a quanto riportano i media olandesi, la Juventus sarebbe molto vicina all'acquisto del centrale. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, De Ligt sarebbe molto vicino

Come riporta il noto quotidiano olandese "De Telegraaf", la Juventus avrebbe deciso di rompere gli indugi e sarebbe il club favorito per l'acquisto di De Ligt, difensore centrale considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo dagli esperti. Il club bianconero avrebbe deciso di puntare tutto sul gioiello della nazionale olandese, sicuramente uno dei giocatori più corteggiati in questa sessione di calciomercato estivo.

Sempre stando a quanto riporta il quotidiano olandese, la Juventus sarebbe disposta mettere sul piatto una super cifra: settanta milioni di euro. Con questa offerta la Juventus vorrebbe convincere i lancieri a privarsi del proprio gioiello. Per De Ligt, inoltre, la Juventus avrebbe preparato un ingaggio tra i quindici e i venti milioni di euro a stagione per cinque anni. Al momento, il club bianconero sarebbe in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata da Manchester United, Paris Saint Germain e Barcellona.

Tutte squadra disposte a mettere sul piatto delle cifre molto alte per cercare di aggiudicarsi il fortissimo difensore centrale.

Intanto, ci sono novità anche per quanto riguarda il fronte delle uscite. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Manchester City sarebbe sempre più vicino a Joao Cancelo. La dirigenza del club britannico, infatti, avrebbe trovato un accordo da cinque milioni di euro a stagione con il terzino portoghese. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Il sostituto di Cancelo alla Juventus potrebbe essere Trippier.