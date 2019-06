In attesa di ufficializzare i grandi acquisti (su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rabiot, De Ligt e del 'sogno' Pogba), prosegue il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di giovani in grado di essere già pronti per rimanere nella rosa della Juventus. Sarebbe già stato acquistato dal Genoa il centrale difensivo argentino Cristiano Romero, che dovrebbe rimanere un altro anno nella società ligure. Fra l'altro, in una recente intervista, l'argentino ha dichiarato di aver quasi pianto quando il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, in un incontro fra i due, gli ha detto che lo avrebbe aspettato a Torino.

Un altro giovane potrebbe però essere parte della rosa bianconera già da quest'anno, come scrive Tuttosport: si parla del difensore centrale turco Demiral, che dovrebbe essere il quinto difensore centrale della Juventus.

Demiral a breve potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus

Come scrive il noto giornale sportivo torinese Tuttosport, la Juventus potrebbe a breve ufficializzare l'arrivo di Demiral dal Sassuolo. Il difensore centrale ha effettuato mercoledì 19 giugno le visite mediche al J Medical e, secondo Tuttosport, ora si attende solo l'ufficialità.

Il turco dovrebbe arrivare dal Sassuolo per 15 milioni di euro e potrebbe rivelarsi una lieta sorpresa per Maurizio Sarri. Nei sei mesi di Serie A, il giocatore ha dimostrato grande affidabilità difensiva, personalità e potrebbe rappresentare una valida alternativa ai centrali titolari, Bonucci e Chiellini. Il turco era stato acquistato dal Sassuolo a gennaio 2019, in sinergia con la Juventus, a sette milioni di euro dall'Alanyaspor, e i bianconeri avrebbero trovato un'intesa con la società emiliana per un eventuale acquisto a 15 milioni di euro.

Date le notevoli prestazioni del centrale, i bianconeri avrebbero deciso quindi di investire sul giocatore turco. Sempre in difesa però la Juventus dovrà necessariamente acquistare un altro difensore centrale e, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal 'De Telegraaf' e confermate anche dal noto esperto di Calciomercato Gianluca di Marzio, la Juventus sarebbe vicina all'acquisto del difensore centrale olandese de Ligt.

De Ligt sarebbe vicino ai bianconeri

Il centrale difensivo olandese de Ligt sarebbe vicino al trasferimento alla Juventus: i bianconeri avrebbero superato la concorrenza di Paris Saint Germain e Barcellona, e dovrebbero investire una somma fra i 65 e i 75 milioni di euro per il nazionale olandese.

Per quanto riguarda invece l'intesa contrattuale con il centrale, il giocatore dovrebbe firmare un contratto a 12 milioni di euro a stagione. Si attende poi l'ufficialità della firma di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.