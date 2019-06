La Juventus ha presentato ufficialmente Maurizio Sarri qualche giorno fa. Il tecnico napoletano sarà a lavoro tra un paio di settimane, dopo una breve vacanza con la famiglia. Il raduno della squadra sarà alla Continassa tra l’8 e il 10 luglio 2019. Inizialmente, però, saranno assenti i reduci della Copa America, ai quali verrà concesso il rientro più tardi, visto che attualmente sono impegnati con le loro nazionali in Brasile. I bianconeri effettueranno la preparazione fisica per una settimana circa, prima di partire per la tournée asiatica, dove disputeranno alcune amichevoli di prestigio della ICC.

Calendario della ICC: i bianconeri ritroveranno Conte

La tournée in Asia si aprirà con la sfida contro il Tottenham il 21 luglio 2019 a Singapore. Il match rientrerà nel calendario dell’International Champions Cup. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, che per quest’anno ha acquisito i diritti televisivi. Il secondo appuntamento dei bianconeri sarà a Nanchino, in Cina, dove affronterà l’Inter. La sfida si giocherà il 24 luglio e la Juventus ritroverà il suo passato, ovvero, Antonio Conte.

A questo punto ci sarà il rientro in Italia. Alla Continassa proseguiranno gli allenamenti, a cui si aggregheranno tutti gli altri componenti della squadra. L’ultima amichevole in programma sarà fissata per il 10 agosto a Stoccolma contro l’Atlético Madrid. Prima del debutto stagionale in campionato, dovrebbe esserci il classico vernissage in famiglia di Villar Perosa. La società non ha ancora definito nulla a riguardo, perché tutto dipenderà dalla Supercoppa Italiana.

I bianconeri attendono di sapere se il match contro la Lazio verrà giocato in estate oppure in inverno. Poi, di conseguenza, programmerà gli ultimi giorni del ritiro estivo. In attesa di aggiornamenti, la dirigenza sta lavorando sul mercato per acquisti e cessioni.

Matthijs De Ligt sarebbe ad un passo dal vestire bianconero

L’affare che porterebbe Matthijs De Ligt in bianconero sarebbe intanto in dirittura di arrivo. Ci sarebbe già un’intesa tra la Juventus e il giocatore, mentre rimarrebbe da trovare l’accordo con l’Ajax.

L’affare si chiuderebbe sulla base di 80 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, si parla insistentemente di grandi ritorni. Il primo riguarda Gigi Buffon, l’altro Paul Pogba. Per il francese ci sarebbe l’Adidas a sponsorizzare il suo ritorno a Torino dopo la parentesi al Manchester United. In chiave cessioni partirebbe Mattia Perin, perché la porta a quel punto sarebbe affollata, ma si parla anche di una possibile partenza per Moise Kean. La rosa potrebbe essere ulteriormente sfoltita, con diversi big a rischio.

João Cancelo è il giocatore maggiormente indiziato ad andarsene. Sul portoghese ci sarebbe il forte interesse del Manchester City. Anche Sami Khedira potrebbe partire, con il Beşiktaş interessato al centrocampista tedesco. In bilico anche Mario Mandžukić, per il quale ci sarebbe l’ipotesi di un ritorno in Bundesliga, anche se potrebbe scegliere un’avventura in Cina.