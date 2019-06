In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri, prosegue il lavoro della dirigenza pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da cessioni pesanti, anche perché la Juventus, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

I principali indiziati a lasciare Torino sembrano essere Joao Cancelo, Alex Sandro, Cuadrado, Douglas Costa e Mario Mandzukic. Proprio l'attaccante bianconero, insieme al rientrante dal prestito Higuain, potrebbero essere ceduti per finanziare il possibile acquisto di quella che sarebbe una precisa richiesta di Maurizio Sarri, ovvero la punta argentina dell'Inter Mauro Icardi.

Via Mandzukic e Higuain per finanziare l'acquisto di Icardi

Come scrive il noto sito ilbianconero.com, la Juventus sarebbe pronta a cedere due sue punte, ovvero Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

Il croato, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, sarebbe pronto a lasciare Torino ed è richiesto in Bundesliga, nello specifico dal Borussia Dortmund, che sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro per averlo.

Gonzalo Higuain invece dovrebbe rientrare dal prestito al Chelsea, in quanto la società inglese non sarebbe interessata al rinnovo del prestito o al suo eventuale acquisto. Probabilmente però lascerà la Juventus, nonostante Sarri sia un suo estimatore.

Il vero obiettivo del tecnico toscano sarebbe infatti Mauro Icardi, e tali cessioni dovrebbero servire proprio a finanziare il suo acquisto. La punta argentina è valutata dall'Inter circa 70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus è pronta a cedere alcuni suoi giocatori, oltre a Mandzukic e a Higuain. Il portoghese Joao Cancelo è richiesto in Inghilterra, ma la recente offerta del Manchester City non avrebbe soddisfatto la Juventus, che vorrebbe almeno 60 milioni di euro.

Anche Alex Sandro potrebbe decidere di lasciare Torino, in quanto il Paris Saint Germain sarebbe interessato a lui: l'eventuale cessione dello juventino potrebbe portare a Torino Marcelo del Real Madrid, dove non avrebbe più la certezza del posto da titolare dopo l'acquisto del terzino sinistro del Lione Mendy.

Ha il contratto in scadenza nel 2020 Juan Cuadrado e questo potrebbe essere ulteriore incentivo per la Juventus di cederlo già quest'estate, con Fiorentina e Inter che sarebbero interessato al colombiano.

Infine altro possibile partente è Douglas Costa, il brasiliano piace al Manchester United e al Tottenham.