Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese La Stampa infatti, Fabio Paratici a breve sarà ad Amsterdam per chiudere il colpo De Ligt con il procuratore Mino Raiola, regista di questa operazione di mercato. La Juventus dovrebbe versare circa 70 milioni di euro per il gioiello olandese, per il quale è pronto un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione (otto fissi più bonus).

La clausola rescissoria del difensore dovrebbe essere di 150 milioni di euro. La Juventus, al momento, ha battuto la concorrenza del Paris Saint Germain e del Barcellona e potrebbe garantirsi uno dei migliori difensori al mondo, un giocatore che deve ancora compiere vent'anni, ma che è già capitano dell'Ajax. De Ligt inoltre è riuscito a conquistare, a soli diciannove anni, una semifinale di Champions League ed è stato il più giovane di sempre a debuttare nella Nazionale olandese.

La Juventus lo ha seguito da tantissimo tempo, ma nelle ultime settimane sembrava avere accantonato la trattativa, dal momento che si era scatenata una folle asta per il giovanissimo difensore dell'Ajax. Nelle ultime ore c'è stato però lo sprint di Fabio Paratici, che ha deciso di pagare gli 11 milioni di euro richiesti da Mino Raiola come commissione. La Juventus ha così accelerato e nelle prossime ore potrebbe garantirsi un top player assoluto. Ma vediamo tutte le ultime notizie di mercato sul club bianconero.

Mercato Juventus, oltre a De Ligt potrebbe arrivare anche Rabiot: ipotesi Inter per Kean

De Ligt potrebbe diventare il secondo difensore più caro di sempre; il primo è infatti il connazionale Van Dijk, che è stato pagato dal Liverpool ben 84 milioni di euro. Intanto a centrocampo potrebbe arrivare Adrien Rabiot a parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus avrebbe raggiunto l'accordo con il giocatore francese per un ingaggio di sette milioni di euro a stagione.

L'altro colpo a costo zero dovrebbe essere Gigi Buffon, per il quale sarebbe pronto un contratto di un anno da due milioni di euro. Per quanto riguarda invece il fronte delle cessioni, a lasciare la Juventus potrebbe essere Moise Kean. Il padre dell'attaccante, infatti, ha svelato che il figlio è cresciuto avendo come idolo Obafemi Martins e che è stato da sempre tifoso nerazzurro. Se l'Inter dovesse mettere sul piatto un'offerta interessante, Kean potrebbe trasferirsi a Milano.

Con i nuovi acquisti ad un passo, comunque, la nuova formazione della Juventus potrebbe essere questa: Szczesny (BUFFON), Cancelo, Chiellini, DE LIGT (Bonucci), Sandro, Pjanic, RABIOT, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Costa.