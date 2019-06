La notizia del giorno è il possibile ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Un'indiscrezione che ha sorpreso davvero tutti dopo che il portiere italiano ha passato una stagione in Francia, nelle fila del Paris Saint Germain. L'obiettivo di Buffon a Parigi era quello di vincere la Champions League, l'unico trofeo che ancora manca nella sua bacheca, ma il club transalpino è uscito agli ottavi di finale contro il Manchester United. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", l'intenzione del portiere italiano sarebbe quella di tornare alla Juventus per fare il secondo.

Sarebbe una grande storia di sport e di vita. Dopo l'addio al Paris Saint Germain, infatti, Buffon ha ricevuto offerte da tutto il mondo. Si è parlato di Porto, Leeds, Fluminense, ma Buffon tornerebbe anche come uomo-spogliatoio.

Szczesny, dopo la sua prima stagione da titolare in bianconero, si è rivelato uno dei migliori portieri d'Europa e non ha lasciato spazio a Matteo Perin. Quest'ultimo, dunque, ha intenzione di lasciare la Juventus (per lui si è parlato della Roma), dal momento che non vuole passare un altro campionato da secondo. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, molto vicino il ritorno di Gianluigi Buffon

Con l'eventuale ritorno di Buffon alla Juventus, a Torino si riformerebbe il vecchio nucleo difensivo; il portiere italiano, insieme a Barzagli, Bonucci e Chiellini. L'ex difensore del Chievo, infatti, dovrebbe entrare nello staff tecnico del club bianconero. L'ultimo giorno di Buffon alla Juventus è stato il 19 maggio 2018, quando tutto il pubblico bianconero gli tributò uno scrosciante applauso dopo la sua uscita dal campo di gioco.

Buffon è stato bianconero dal 2001 (quando venne pagato circa cento miliardi di lire dal Parma) e ha vinto tutto tranne la Champions League. Ci arrivò molto vicino, quando a Manchester parò due rigori contro il Milan, ma non bastò.

In ogni caso, si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, anche se il ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus pare davvero molto vicino. Per lui, inoltre, si è parlato anche di un possibile ruolo dirigenziale dopo la stagione 2019/2020, nella quale farà di tutto per vincere la Champions League.

Intanto, la dirigenza bianconera continua ad essere molto attiva sul mercato. Il prossimo acquisto della Juventus potrebbe essere De Ligt, fortissimo difensore olandese di scuola Ajax, che nella scorsa stagione ha giocato a livelli altissimi. Il prezzo del suo cartellino è di almeno settanta milioni di euro e sarebbe già stato trovato l'accordo con il club bianconero, per un ingaggio da dodici milioni a stagione.