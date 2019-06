Secondo Sky Germany, il Milan ha trovato l'accordo contrattuale con Andrej Kramaric dell'Hoffenheim, che sembra essere l'obiettivo principale di Zvonimir Boban. I rossoneri hanno già incontrato l'agente del giocatore per discutere del possibile trasferimento, e le due parti hanno raggiunto un accordo in linea di massima. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Zvonimir Boban, incontrerà presto la parte tedesca per presentare la sua offerta per l'attaccante croato.

Pubblicità

Pubblicità

Si ritiene che il prezzo del giocatore sia compreso tra 30-40 milioni di euro, come rivelato dall'agente due giorni fa. "È difficile da dire, ma credo che l'Hoffenheim cercherà di ottenere circa 30-40 milioni di euro per il giocatore", ha dichiarato. Su Boban al Milan: "Sicuramente può essere un vantaggio per i rossoneri se vogliono acquistare Kramaric. Boban segue molto la squadra nazionale croata, dove Kramaric gioca con grande continuità. I suoi gol sono sempre stati decisivi, grazie ai suoi gol la Croazia è andata alla Coppa del Mondo.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Milan Calciomercato

"L'anno scorso ha portato l'Hoffenheim in Champions League con una doppietta nell'ultima partita contro il Borussia Dortmund. Ha segnato molti gol e realizza molti assist importanti.

Calciomercato Milan, Maldini pensa ad una alternativa a Manolas e Lovren

I dirigenti del Milan stanno monitorando il difensore dello Stoccarda Ozan Kabak in alternativa a Kostas Manolas e al difensore del Liverpool Dejan Lovren. Kabak è stato protagonista con lo Stoccarda in questa stagione, anche se la squadra è retrocessa dopo due stagioni nella prima divisione.

Pubblicità

Il difensore turco però, ha catturato gli occhi di molti. E' stato titolare in 15 partite di campionato e ha anche segnato tre volte. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i rossoneri ritengono che Kabak sia un'alternativa economica a Manolas e Lovren, che attualmente sono valutati a un prezzo più alto dalla Roma e dal Liverpool. Il diciannovenne ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro e il Milan vorrebbe esercitarla subito quest'estate.

Paolo Maldini è entusiasta di incontrare gli agenti del giocatore per capire come porre le basi per l'accordo. Il Milan avrebbe bisogno di 36 milioni di euro per acquistare Manolas e un accordo sul prezzo sarà molto improbabile da ottenere Roma. Ma a Marco Giampaolo piace molto Kabak, e Maldini potrebbe affondare il colpo visto che comunque sul centrale greco c'è il forte interesse del Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti, infatti, potrebbe far fronte alla dolorosa ma fruttuosa cessione di Koulibaly, versando una parte dei soldi nell'acquisto del Nazionale greco militante nella Roma.