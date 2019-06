Il club rossonero sta considerando di far valere la clausola rescissoria da 15 milioni di euro del difensore dello Stoccarda, Ozan Kabak. I suoi agenti erano a Casa Milan oggi a discutere dei termini. Il Milan ha già fatto un'offerta alla squadra di Kabak, una risposta è attesa a breve. Kabak è stato seguito da molti dei migliori club in Europa. A Maldini sembra che piaccia il profilo del giocatore e crede che sarebbe un forte valore aggiunto alla squadra.

Ha 19 anni e ha fatto 15 presenze con lo Stoccarda in questa stagione. Zapata dovrebbe lasciare il club alla scadenza del suo contratto e Kabak è un buon sostituto. Il Milan ha mostrato grande interesse anche per Kostas Manolas, ma anche il Napoli sembra essere sul giocatore. Con il Milan che cercherà di essere escluso dall'Europa League di quest'anno per guadagnare più tempo per pareggiare il bilancio, potremmo vedere un'eccedenza di giocatori arrivare questa estate. Il club sta cercando di rafforzare la squadra il più possibile.

Calciomercato Milan, piace Moro

La scorsa settimana Di Marzio ha accostato il Milan al giocatore della Dinamo Zagabria, Nikola Moro. In questi giorni, a tal proposito, ha annunciato una 'deadline' per il Milan. Secondo Di Marzio su Calciomercato L'Originale, il Milan è stato a lungo in trattative con Zagabria. L'accordo dovrebbe essere trovato intorno a dieci o dodici milioni di euro. Nelle prossime 48 ore, il Milan deciderà o di andare avanti nelle trattative o di abbandonare l'interesse per il giocatore.

Il giocatore è stato vittima di uno strappo, che non è un infortunio banale, due anni fa e il MIlan sta monitorando i suoi progressi in quanto ciò potrebbe causare problemi in futuro. Il giovane giocatore ha giocato con la Croazia ad ogni livello giovanile e non dovrebbe smettere di migliorare. Avere Boban nella dirigenza è stato un fattore cruciale nell'apertura delle trattative con i croati, infatti Moro non è il primo croato ad essere accostato ai rossoneri dall'arrivo di Boban.

Milan, Torreira sarebbe felice di venire al Milan

Il centrocampista dell'Arsenal Lucas Torreira è disposto a tornare in Serie A e giocare sotto la guida di Marco Giampaolo al Milan. Il nazionale uruguaiano ha lavorato sotto la sua guida alla Sampdoria, dove ha avuto il suo grande successo, e il nuovo allenatore rossonero Giampaolo amerebbe costruire il suo centrocampo intorno al 22enne. L'idea di uno scambio che coinvolgerebbe Franck Kessie è stata menzionata da diversi quotidiani, ma secondo le ultime indiscrezioni i Gunners non hanno intenzione di vendere il loro prezioso centrocampista.

Invece, TMW fornisce un aggiornamento sulla vicenda di Torreira sostenendo che nonostante la mancanza di trattative tra Milan e Arsenal, le cose potrebbero andare bene. Infatti il nazionale uruguaiano è più che disposto a tornare in Italia e giocare sotto la guida di Marco Giampaolo a San Siro. Importanti aggiornamenti sulla situazione sono attesi nei prossimi giorni, ma ci sarebbe ottimismo per Paolo Maldini e co.