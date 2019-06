A due settimane dall'inizio ufficiale del Calciomercato estivo, le società di serie A si stanno muovendo per portare a casa i primi obiettivi. Molto attive, in queste ore, soprattutto Napoli e Milan, mentre l'Inter lavoro all'uscita dell'ex capitano Mauro Icardi: per lui, in queste ore, è arrivata un'offerta dagli Usa.

Napoli, l'obiettivo è Lozano del Psv

Il Napoli di Ancelotti ha puntato gli occhi sull'attaccante Lozano del Psv: secondo gianlucadimarzio.com il club di De Laurentiis è pronto a sborsare 50 miioni di euro per il PSV e 4,5 milioni di euro al giocatore.

La trattativa per portare in Campania il forte attaccante messicano è destinata ad andare in porto. Da limare restano soltanto i dettagli per quanto riguarda i diritti d'immagine. Napoli che potrebbe mollare a quel punto la pista di James Rodriguez: il giocatore potrebbe finire in orbita Juventus. Occhio anche alle uscite: Raul Albiol tornerà in Spagna al Villarreal, Rog (di rientro dal prestito al Siviglia) potrebbe andare al Cagliari che vuole così sostituire Barella destinato all'Inter.

Milan, i primi colpi dell'era Boban-Maldini

In attesa di ufficializzare Frederic Massara come nuovo ds (ieri è stato il giorno di Maldini e Boban), il Milan si muove sul mercato per dare a Marco Giampaolo (settimana prossima l'ufficializzazione dopo l'addio alla Sampdoria) i giocatori giusti per il suo 4-3-1-2. Il tecnico ha chiesto di riportare in Italia Torreira (Arsenal), trattativa non semplice soprattutto da un punto di vista economico. Più abbordabile Veretout (Fiorentina), destinato a lasciare Firenze nelle prossime settimane (i viola avrebbero chiesto in campio Patrick Cutrone, in uscita da Milano).

Chi invece non lascerà la sua società è l'ex attaccante del Milan Andrea Petagna che la Spal riscatterà dall'Atalanta: lo ha annunciato nelle scorse ore il presidente Walter Mattioli.

Inter, per Icardi offerta dagli Stati Uniti

La voce più clamorosa di queste ore arriva dagli Usa. Secondo l'agenzia Telam, l'ex stella di Milan e Manchester United David Beckham avrebbe contattato Mauro Icardi per offrirgli un contratto quando l'Inter Miami prenderà parte al campionato MLS.

'L'offerta - si legge sull'agenzia - sarebbe formulata soltanto nel 2020'. La verità è che Mauro Icardi è il grande obiettivo per il mercato della Juventus di Maurizio Sarri (la prossima settimana l'annuncio ufficiale) che cerca anche Federico Chiesa. La Fiorentina, però, non vuole lasciar partire il suo gioiellino e cerca di fare muro. I viola del nuovo patron americano Comisso, ieri, hanno riconfermato in panchina Vincenzo Montella con un video-show a New York.