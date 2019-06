La 3ª giornata del Gruppo A vedrà l’Italia affrontare il Belgio. Il match degli Europei Under 21 verrà disputato alle ore 21:00 di sabato 22 giugno 2019 allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Si concluderà la fase a gironi, che permetterà solamente alle vincitrici dei raggruppamenti, più la miglior seconda classificata, di accedere alle semifinali del torneo calcistico. La partita degli Azzurrini sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, con possibilità di vederla in streaming accedendo al servizio di Rai Play. In attesa di scoprire il risultato dell’incontro, si dà uno sguardo ai precedenti tra le due nazionali.

Italia e Belgio al primo confronto agli Europei U21

L’Italia affronterà per la prima volta il Belgio ad una fase finale degli Europei. In passato, però, ci sono state già delle sfide tra le due nazionali, sia gare di qualificazione, che amichevoli. La più recente risale a pochi mesi fa. Nell’ottobre scorso finì 0-1 per i ragazzi del ct Johan Walem. Autore del gol vittoria fu Francis Amuzu nel finale del secondo tempo. Durante il cammino delle qualificazioni agli Europei 2015, gli Azzurrini persero 1-3 l’andata in casa.

Nella prima frazione di gioco andarono in vantaggio con Cristian Battocchio, ma nella ripresa ci fu poi il pareggio di Thorgan Hazard, dopodiché il Belgio passò in vantaggio con la rete di Junior Malanda. Nel recupero arrotondò il risultato Yannick Carrasco. I ragazzi del ct Luigi Di Biagio vinsero il return match in trasferta per 0-1 con Cristian Battocchio nuovamente a segno. Gli Azzurrini approdarono alla fase finale del Campionato Europeo, ma non andarono oltre la fase a gironi, dove erano presenti le future finaliste di quell’edizione Svezia e Portogallo.

Tornando un po’ più indietro negli anni, Italia e Belgio si sfidarono anche nelle qualificazioni agli Europei 1986. In quell’occasione si registrarono un pareggio per 1-1 in trasferta e una vittoria per 3-0 in casa. In quell’edizione andò meglio l’avventura, con gli Azzurrini protagonisti fino alla finale contro la Spagna, persa soltanto ai calci di rigore. Tra pochi giorni si scoprirà cosa accadrà in campo. Nel frattempo, si ricorda che il Belgio è una delle 5 nazionali imbattute nelle qualificazioni, avendo vinto 8 partite su 10, chiudendo al primo posto il Gruppo 6.

Nelle ultime 4 partite, ha persino messo a segno 13 goal senza subirne alcuno. Non sarà quindi una passeggiata per l’Italia. Il ct Johan Walem ha un passato in Serie A, avendo giocato per diverse stagioni in Italia tra Udinese, Parma, Torino e Catania. Ha persino allenato le giovanili dei friulani dal 2010 al 2012, prima di essere chiamato come commissario tecnico degli Young Devils. Nel 1999, inoltre, è sceso in campo nei minuti finale dell’amichevole vinta dal Belgio per 1-3 contro l’Italia a Lecce.