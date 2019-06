Il Calciomercato della Juventus riparte dallo scambio Icardi-Dybala. La Gazzetta dello Sport di oggi mette in prima pagina la trattativa che inizia a scaldarsi dopo qualche settimana di stallo. L’interesse dei due club per i giocatori non è un mistero. Paratici stima moltissimo Icardi, lo avrebbe portato i bianconero già l’anno scorso ma le condizioni non erano quelle giuste e così non se ne fece nulla. Oggi tutto è cambiato e il bomber nerazzurro, dopo un'annata difficile, è un'occasione da prendere al volo.

Dall’altra parte ad accogliere Dybala all’Inter a braccia aperte ci sarebbero Beppe Marotta e Antonio Conte, il primo è l’uomo che lo ha portato in bianconero, il secondo lo reputa perfetto per il suo modo di giocare. Detta così sembra tutto fatto, ovviamente di acqua sotto i ponti ne deve passare, e molta, ma i contatti sono ripresi e giugno sarà il mese decisivo per capire se l’affare si concluderà. In trenta giorni l’Inter deve trovare il modo di mettere a referto 40 milioni di euro, spiega sempre la Gazzetta dello Sport, e Icardi a bilancio “pesa” solo 2,5 milioni, quindi vendere il bomber argentino è il modo più rapido per arrivare alla cifra che serve per evitare problemi con l’Uefa.

Calciomercato Juventus: si tratta con l'Inter lo scambio Icardi-Dybala

Dal canto suo anche la Juve ha come strategia per il prossimo mercato quella di fare cassa, con Dybala e Cancelo molto probabilmente, e poi mettersi a caccia degli acquisti da regalare al nuovo allenatore.

Lo scambio Icardi-Dybala torna così ad essere in gran voga per il calciomercato di Juventus e Inter. In precedenza abbiamo elencato alcuni dei motivi per cui la trattativa può chiudersi ma ci sono anche degli ostacoli da superare.

Il primo è la volontà di Dybala che non sembra convinto di lasciare i bianconeri per approdare in nerazzurro. Il suo addio a Torino ormai è vicino, forse meglio così dopo l’ultima deludente stagione, le offerte non gli mancano e tra queste sono ricche quelle di Bayern Monaco e Manchester United, due club che potrebbero convincere la Joya a lasciare l’Italia. Il secondo ostacolo, decisamente più facile da aggirare, è il gran traffico che si potrebbe creare nell’attacco bianconero con l'acquisto di un nuovo bomber.

Icardi sarebbe il centravanti titolare e se Kean avrà il ruolo di vice, con contratto rinnovato fino al 2024, non ci sarebbe più spazio per Mandzukic, corteggiato dal Borussia Dortmund, e anche per Higuain il cui riscatto dal Chelsea non è del tutto sicuro. Insomma tutto può succedere ma da oggi c’è una certezza il calciomercato di Juventus e Inter finirà per incrociarsi spesso: giugno potrebbe essere il mese dello scambio Icardi-Dybala.