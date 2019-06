Attendiamo a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dovrebbe firmare un contratto di tre anni da sei milioni di euro a stagione, mentre la Juventus dovrebbe pagare una buonuscita al Chelsea per liberarlo, si parla di tre milioni più bonus, di certo meno rispetto ai sei milioni di euro che sarebbero stati inizialmente richiesti dalla società inglese.

Come scrive il noto giornalista di Sky Sport ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe pronta a regalare due importanti acquisti al nuovo tecnico bianconero, due giocatori per i quali il tecnico toscano stravede e che riterrebbe ideali per rilanciare le ambizioni in Serie A ed in Champions League della Juventus.

La Juventus potrebbe regalare Pogba e Chiesa a Maurizio Sarri

Come conferma il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus potrebbe investire sue due specifiche richieste di Maurizio Sarri, Paul Pogba e Federico Chiesa.

Il mediano francese sarebbe in uscita dal Manchester United, a maggior ragione perché la società inglese non disputerà la Champions League la prossima stagione. Ci sarebbero proprio Juventus e Real Madrid interessate al giocatore, anche se la richiesta notevole del Manchester United potrebbe far desistere la Juventus, a meno di un eventuale inserimento di contropartite tecniche gradite alla società inglese. Si parla di una valutazione di 150 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe giocare le carte Joao Cancelo e Douglas Costa per diminuire l'esborso economico.

Intesa contrattuale con Federico Chiesa

Altro giocatore gradito alla dirigenza bianconera ed a Maurizio Sarri sarebbe Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini. Il giocatore avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con la dirigenza bianconera, si parla di un contratto da cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. La Juventus però dovrà trattare con la nuova proprietà della Fiorentina, passata dai Della Valle all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso.

Le altre possibili trattative

Abbiamo parlato di acquisti, ma la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato per finanziare il mercato: come già anticipato in precedenza, Joao Cancelo e Douglas Costa potrebbero inseriti nella possibile trattativa con il Manchester United per l'acquisto di Paul Pogba ma ci sono altri giocatori indiziati a lasciare Torino. Alex Sandro piace al Paris Saint Germain, mentre Cuadrado che ha il contratto in scadenza nel 2020, potrebbe accettare l'eventuale offerta della Fiorentina o dell'Inter.

Infine possibile la partenza di Mario Mandzukic che piace al Borussia Dortmund, pronto ad investire 15 milioni di euro.