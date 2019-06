Il Calciomercato della Juventus ha nel centrocampo il suo punto focale per l’estate 2019. Aaron Ramsey ha già firmato per i bianconeri, Adrien Rabiot è vicinissimo a trasferirsi a Torino, ma per farli arrivare servono almeno due cessioni. Scontati, secondo Tuttosport, appaiono gli addii di Sami Khedira e Blaise Matuidi. La rivoluzione in mediana arriva con Sarri, il neo allenatore vuole giocatori più tecnici che fisici, capaci di palleggiare e inserirsi cercando di mettere a referto anche qualche gol.

Così in rosa i soli Pjanic, Bentancur ed Emre Can sono sicuri di restare. Il sogno resta Paul Pogba, i due nuovi acquisti non cambiano la posizione della Vecchia Signora, il francese arriverebbe a prescindere da ogni operazione di mercato già imbastita. L’operazione però resta complicata, lo United non abbassa le richieste e il Real Madrid resta un concorrente agguerrito.

Calciomercato Juventus: come cambia il centrocampo con Rabiot e Ramsey

Il nuovo centrocampo verrà così costruito sui due colpi a zero del calciomercato della Juventus.

Il primo è stato Aaron Ramsey strappato all’Arsenal a parametro zero con un’offerta per l’ingaggio di più di sette milioni all’anno. Il gallese è stato corteggiato e acquistato durante i primi mesi dell’anno, troppo ghiotta l’occasione per farselo sfuggire. Ha talento da vendere e può occupare praticamente tutti i ruoli del centrocampo senza contare che nei gunners è cresciuto diventando anche un leader dello spogliatoio. Sarri ha così un giocatore duttile che può fare la mezzala nel 4-3-3 o il trequartista nel 4-3-1-2, a seconda di quale sarà lo schema tattico che il nuovo tecnico deciderà di seguire.

Il secondo acquisto a zero dovrebbe essere Adrien Rabiot, il francese domenica vedrà terminare il suo contratto con il PSG e da lunedì sarà libero di firmare con chi vuole. La Juve è in pole position, gli ha offerto un contratto con stipendio da 7,5 milioni all’anno ed è decisamente più avanti nella corsa rispetto a Liverpool e Manchester United. Anche il transalpino può occupare più ruoli a centrocampo, potrà essere uno degli scudieri di Pjanic, oppure prendere il posto del serbo come regista se ce ne sarà bisogno.

Sarri ha cosi altri due giocatori dal grande spessore tecnico ed è proprio quello che cerca per rendere la sua squadra più “divertente” come ha dichiarato ieri e maggiormente propensa al possesso palla.

Matuidi e Khedira forse faranno spazio ai nuovi acquisti bianconeri

Per due pedine che entrano, due sono pronte a fare le valigie. Il calciomercato della Juventus funzionerà così per tutta l’estate. Così sono già stati individuati i due calciatori meno adatti alla filosofia di gioco di Sarri.

Il primo è Blaise Matuidi, il carismatico campione del mondo ha carattere da vendere, ma forse troppa poca tecnica. Così per lui si spalancano le porte del mercato e già si parla dell’interessamento del Monaco che vorrebbe riportare in Francia il centrocampista. La seconda cessione in programma, questa da diverso tempo, è quella di Sami Khedira. A farsi sotto nelle ultime settimane è stato il Besiktas, ma il tedesco non sembra troppo convinto di trasferirsi in Turchia e poi a pesare sulla trattativa sarebbe anche l’ingaggio da 6 milioni di euro all’anno.

Sullo sfondo rimane l’ipotesi di un trasferimento in Mls, il campionato di calcio statunitense. Della rosa attuale quindi resterebbero a disposizione di Sarri tre giocatori. Il primo è Miralem Pjanic: con Allegri poteva partire, oggi tutto è cambiato e il bosniaco sarà il motore della manovra bianconera come ha già spiegato lo stesso Sarri in più riprese. Confermatissimo anche Emre Can, il colpo a zero dell’anno scorso è stato preziosissimo durante la stagione appena passata, tutto l’ambiente lo stima e quindi sarà una pedina importante anche della prossima Juve. Insieme a loro ci sarà anche Bentancur che presto metterà la firma sul prolungamento del contratto fino al 2024. L’uruguaiano sta confermando anche in Coppa America il suo grande valore, può diventare un campione e nessuno a Torino vuole vedersi concretizzare questa possibilità altrove. Ovviamente nell’analisi della rivoluzione a centrocampo non si può tralasciare il capitolo Pogba. In molti dicono che vorrebbe tornare sotto la Mole, il Manchester United però continua a chiedere 150 milioni, troppi per i Campioni d’Italia che si devono guardare anche dalla concorrenza del Real Madrid che ha messo il francese in cima alla lista dei desideri. Pogba è il sogno del calciomercato della Juventus, tutto il resto in mezzo al campo sembra già fatto con Rabiot e Ramsey in arrivo, Pjanic, Emre Can e Bantancur confermati e Matuidi e Khedira in uscita.