Uno dei sogni principali dei calciatori professionisti è quello di giocare con i campioni che hanno fatto e fanno la storia del calcio: Messi e Cristiano Ronaldo rappresentano attualmente i migliori giocatori al mondo, e la loro influenza può pesare molto anche nelle scelte professionali di alcuni giocatori. A proposito del portoghese, recentemente si starebbe 'affiancando' ai vari Paratici e Nedved, fungendo da vero e proprio direttore sportivo: lo dimostrano le parole del centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt, che nel post partita della finale di Nations League fra Portogallo e Olanda (vinta dai lusitani grazie ad un gol di Gonzalo Guedes), è stato avvicinato da Cristiano Ronaldo, che lo ha invitato a trasferirsi alla Juventus.

Parole che hanno stupito molto il centrale olandese, che non si aspettava un'iniziativa del genere da parte di Cristiano Ronaldo. L'influenza di quest'ultimo però potrebbe essere sfruttata anche per far arrivare a Torino un altro giocatore.

Cristiano Ronaldo vorrebbe portare Marcelo alla Juventus

Già dall'anno scorso infatti il portoghese avrebbe provato a convincere il brasiliano Marcelo a trasferirsi alla Juventus, ottenendo però un rifiuto. In estate la situazione potrebbe cambiare, in quanto il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di un nuovo terzino sinistro, ovvero Mendy del Lione.

Cristiano Ronaldo vorrebbe Marcelo alla Juve.

Questo potrebbe significare un ruolo da riserva per il terzino brasiliano, anche per l'ingente investimento della società spagnola (si parla di 50 milioni di euro) per il difensore francese. In tal caso la Juventus dovrà inevitabilmente valutare la cessione di Alex Sandro, che piace e molto al Paris Saint Germain. Sempre nel Real Madrid ci sono giocatori molto apprezzati da Cristiano Ronaldo, che il portoghese porterebbe volentieri a Torino: parliamo del centrocampista offensivo Isco, di James Rodriguez e di Dani Ceballos.

Anche l'arrivo di Chiesa sarebbe approvato da Cristiano Ronaldo

Di recente Tuttosport ha sottolineato gli apprezzamenti di Cristiano Ronaldo per un altro obiettivo di mercato della Juventus: parliamo di Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini. Il giocatore fra l'altro avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con la Juventus, per un contratto da cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.

Servirà poi trovare un'intesa economica con la nuova proprietà della Fiorentina, che valuta il giocatore almeno 70 milioni di euro. Altri giocatori sponsorizzati dal portoghese sono due suoi connazionali che giocano nel Benfica: il difensore Ruben Dias ed il centrocampista offensivo Joao Felix.