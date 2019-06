Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero esserci quindi novità ma come scrive La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe già fatto specifiche richieste alla dirigenza in merito all'acquisto di alcuni giocatori. Proprio nel Chelsea il tecnico toscano avrebbe individuato due rinforzi ideali, e uno di questi è già di proprietà della Juventus.

Pubblicità

Pubblicità

Sarri vorrebbe puntare su Emerson Palmieri e Higuain

Secondo La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera due giocatori per la prossima stagione: uno è il terzino sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri, diventato uno dei punti fermi della nazionale di Roberto Mancini, e l'altro è Gonzalo Higuain, che dovrebbe quindi ritornare a Torino per fine prestito. Difficilmente il Chelsea rinnoverà il prestito dell'argentino, e il tecnico toscano potrebbe puntare sulle sue qualità tecniche.

Juventus, Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea: Emerson Palmieri e Higuain

Il possibile arrivo di Emerson Palmieri potrebbe significare la cessione di Alex Sandro, che piace soprattutto al Paris Saint Germain. Per quanto riguarda il settore avanzato, il possibile ritorno di Higuain potrebbe portare alla cessione di Mario Mandzukic, che nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, potrebbe accettare le avances di alcune società della Bundesliga, su tutte il Borussia Dortmund, che potrebbe investire 15 milioni di euro per la punta della Juventus.

Pubblicità

Il mercato della Juventus

Oltre agli arrivi, la Juventus dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo giocatore per motivi di bilancio: l'approvazione del bilancio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili indiziati a lasciare la Juventus, oltre a Mandzukic ed Alex Sandro, sono Joao Cancelo, Khedira e Douglas Costa. Il terzino portoghese sarebbe vicino al Manchester City, che però avrebbe offerto una somma ritenuta non soddisfacente dalla Juventus.

Potrebbe esserci l'inserimento dello United, società in cui gioca uno degli obiettivi principali dei bianconeri per il centrocampo, ovvero Paul Pogba. Il mediano Khedira potrebbe invece ritornare in Germania o provare un'esperienza negli Stati Uniti mentre ha molto mercato in Inghilterra il centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa, valutato dalla Juventus almeno 60 milioni di euro.