Una delle squadre sorprendenti in questa stagione in Champions League è stata l'Ajax: oltre ad un gioco davvero bello a livello estetico, la società olandese ha saputo lanciare dei giovani interessanti, fra cui De Ligt, Van de Beek e De Jong. Quest'ultimo è stato ufficializzato dal Barcellona, ma la società catalana avrebbe presentato un'offerta anche per il centrale difensivo De Ligt, uno dei più promettenti a livello europeo: a detta dei principali media sportivi, il passaggio dell'olandese alla società catalana era cosa praticamente fatta, ma i tentennamenti dimostrati da De Ligt nelle dichiarazioni post partita della finale di Nations League Portogallo-Olanda dimostrano come il giocatore non abbia ancora deciso.

Ci sarebbero infatti due squadre interessate al difensore, parliamo di Juventus e Paris Saint Germain. Proprio i bianconeri, tramite Cristiano Ronaldo, avrebbero invitato il giocatore a trasferirsi a Torino: la richiesta, quella del portoghese, sembra aver sorpreso De Ligt, che non se l'aspettava. Fra l'altro la Juventus potrebbe giocare una carta molto importante, ovvero l'amicizia fra il procuratore del giocatore, Mino Raiola, ed il vice presidente bianconero Pavel Nedved.

De Ligt starebbe trattando con Juventus e Paris Saint Germain: niente Barcellona (RUMORS)

De Ligt interessa a Juventus e Paris Saint Germain

Non solo la Juventus, anche il Paris Saint Germain sarebbe interessato al difensore olandese: secondo le ultime indiscrezioni, la società francese avrebbe offerto un ricco contratto al giocatore, si parla di 10 milioni di euro a stagione. Di recente però Raiola avrebbe smentito l'offerta del Paris Saint Germain per De Ligt. Altre indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra invece confermerebbero come la Juventus avrebbe presentato un'offerta all'Ajax di 85 milioni di euro.

Come è noto infatti la Juventus è alla ricerca di difensori centrali, considerati il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, destinato a ritornare alla Lazio. Il difensore Demiral del Sassuolo sarebbe vicinissimo alla Juventus, mancherebbe un ulteriore difensore centrale, e De Ligt potrebbe essere il giocatore ideale, giovane ma con grandi potenzialità. Inoltre l'aiuto di Bonucci e Chiellini potrebbe essere utile per la crescita dell'olandese.

Il mercato della Juventus

Oltre alla difesa, la dirigenza bianconera potrebbe regalare al nuovo tecnico e alla tifoseria bianconera un grande giocatore a centrocampo: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. La Juventus, per arrivare al francese, potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società inglese: su tutti il centrocampista offensivo Douglas Costa, valutato circa 60 milioni di euro. Anche Joao Cancelo potrebbe rientrare nella trattativa, in quanto il Manchester City, interessata al portoghese, avrebbe presentato un'offerta ritenuta non soddisfacente dalla Juventus.