In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza continua a supervisionare il mercato per allestire una rosa competitiva. Tanti acquisti però dipenderanno anche da cessioni pesanti, in quanto l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista per giugno dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I giocatori a rischio cessione sono diversi, si va da Joao Cancelo (che piace al Manchester City) ad Alex Sandro (che interessa al Paris Saint Germain) fino ad arrivare a Mandzukic (per il quale il Borussia Dortmund potrebbe offrire 15 milioni di euro).

Altri invece potrebbero rientrare come contropartite tecniche per arrivare ai giocatori che interessano alla dirigenza bianconera. È proprio il giornalista e scrittore Livio Varriale, su Twitter, a lanciare una super indiscrezione che riguarda in particolar modo Koulibaly del Napoli e Dybala della Juventus.

Possibile inserimento di Dybala per arrivare a Koulibaly

Secondo il noto giornalista Livio Varriale, la Juventus, pur di arrivare al centrale difensivo Koulibaly (gradito a Maurizio Sarri, vicinissimo alla panchina bianconera), sarebbe disposta ad inserire una contropartita importante, ovvero Paulo Dybala.

Indiscrezioni su scambio Dybala-Koulibaly.

Ovviamente il giornalista ha anche sottolineato che tanti se la ridono per questa eventuale trattativa e che probabilmente non si farà, ma i bianconeri vorrebbero il senegalese, e potrebbero sacrificare qualche pezzo pregiato della rosa della Juventus. Il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff bianconero) ed il probabile addio di Martin Caceres, (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) espone i bianconeri all'esigenza di investire necessariamente nel settore difensivo, e Koulibaly potrebbe rappresentare un innesto ideale.

Per quanto riguarda Dybala invece, le parole rilasciate dall'argentino a fine stagione sono evidenti, la volontà del 10 bianconero sembrerebbe quella di voler rimanere in bianconero, ma molto dipenderà dal nuovo tecnico della Juventus.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Koulibaly, sia in un eventuale scambio che in un pagamento cash, non risolverebbe totalmente i problemi difensivi: la dirigenza infatti punterebbe su almeno cinque difensori centrali, ed uno degli indiziati ad arrivare a Torino in estate è Demiral del Sassuolo.

Il turco è praticamente un giocatore della Juventus per 15 milioni di euro, ma il dubbio della dirigenza bianconera riguarda l'eventualità che resti a Torino o che giochi un'ulteriore stagione al Sassuolo. Altro difensore che già sarebbe stato acquistato è Romero del Genoa, che quasi sicuramente resterà in prestito almeno un anno nella società ligure.