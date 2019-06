Il Calciomercato della Juventus mette le ali con Chiesa della Fiorentina e Sanè del Manchester United che entrano nel mirino di Paratici per la prossima estate. L’arrivo di Sarri, sempre più probabile, e del suo 4-3-3, impone dei cambi nel reparto offensivo. Cristiano Ronaldo e Bernardeschi sono gli unici sicuri di rimanere, mentre i veri esterni di ruolo in rosa sarebbero in bilico.

A lasciare Torino potrebbe essere Douglas Costa, la stagione deludente appena passata e qualche problema fuori dal campo starebbe infatti convincendo i dirigenti bianconeri a trovargli una nuova sistemazione, nonostante le sue caratteristiche siano adatte a quelle che vuole Sarri per il suo tridente.

Nelle scorse settimane si era parlato dell’Inter e del Tottenham che potrebbero tornare alla carica, ma al momento è il Manchester United la squadra maggiormente accreditata per arrivare al sudamericano. La base d’asta è di 50 milioni di euro, la Juve infatti ne ha spesi oltre 40 per riscattare Douglas Costa dal Bayern Monaco e non vuole generare una minusvalenza.

L’addio del brasiliano potrebbe non essere l’unico per gli esterni d’attacco, in bilico c’è anche Juan Cuadrado il cui contratto scade nel 2020, due sono le vie: o rinnova oppure andrà via durante l’estate per evitare di perderlo a parametro zero. Il colombiano interessa all’Inter di Conte e forse anche al Milan.

Calciomercato Juventus: le ultime notizie su Douglas Costa, Chiesa e Sanè

Calciomercato Juventus: Sanè oltre a Chiesa per il dopo Douglas Costa

Insomma il calciomercato della Juventus ha bisogno di almeno un’ala capace di dare velocità, tecnica e magari di segnare qualche gol. Il primo nome della lista è quello di Federico Chiesa su cui c’è anche l’Inter, ma che potrebbe restare alla Fiorentina dopo il cambio di proprietà, nonostante i bianconeri avrebbero già trovato l’accordo con il giocatore negli scorsi giorni. Sarà il tormentone dell’estate, ma intanto per tutelarsi i Campioni d’Italia starebbero iniziando a battere nuove piste.

L’ultima è quella che porta a Leroy Sanè del Manchester City. L’attaccante sembra promesso sposo del Bayern Monaco ma la trattativa adesso è in stand by e, proprio in questo momento di stallo, sembra che si sia inserita la Juve. L’affare non è semplice, i tedeschi restano comunque in vantaggio e poi c’è la richiesta dei Citizen: 80 milioni per il cartellino del Nazionale tedesco. La cifra è troppo alta, ma il mercato è lungo e Paratici spera in uno sconto per poter poi partire alla carica e provare ad accaparrarsi il 23enne.

Via Douglas Costa, forse anche Cuadrado, dentro altri due esterni con Chiesa primo obiettivo e Sanè nuova idea, il calciomercato della Juventus ora si concentra sulle ali per il nuovo 4-3-3 di Sarri.