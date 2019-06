Settimana prossima potrebbero arrivare importanti ufficialità da parte di molte società di vertice della Serie A. Dall'Inter al Napoli, fino alla Juventus, si attendono novità importanti in tema soprattutto di arrivi. La società di Suning potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre il Napoli annunciare Manolas (possibile già questo fine settimana) e James Rodriguez. Anche la Juventus è molto attiva e potrebbe confermare gli acquisti di Demiral del Sassuolo, Rabiot a parametro zero dal Paris Saint Germain e soprattutto di De Ligt dall'Ajax.

Proprio quest'ultima trattativa è quella più attesa, con l'intesa fra il giocatore e la dirigenza bianconera che sarebbe già stata trovata sulla base di un contratto di cinque anni a sette milioni di euro più bonus, che potrebbero portare lo stipendio a dodici milioni di euro a stagione. Adesso sarà importante trovare l'intesa economica fra Juventus ed Ajax, ma non dovrebbero esserci problemi a tal riguardo data la volontà del difensore olandese.

A proposito del probabile trasferimento di De Ligt alla Juventus, il sito Il Bianconero ha sottolineato come potrebbe essere stato decisivo il contributo di Cristiano Ronaldo nella decisione di De Ligt di scegliere la Juventus rispetto a Barcellona e Paris Saint Germain.

Juventus, De Ligt potrebbe arrivare grazie a Cristiano Ronaldo

Come dichiarato dal difensore centrale olandese, dopo la finale di Nations League fra Portogallo e Olanda (competizione vinta dai lusitani grazie al gol di Gonzalo Guedes), Cristiano Ronaldo avrebbe avvicinato De Ligt per invitarlo a trasferirsi in bianconero.

Una richiesta che ha sorpreso molto il nazionale olandese, che non si aspettava tali parole del portoghese.

Fra l'altro, come dichiarato in alcuni media sportivi, Cristiano Ronaldo è da sempre un idolo di De Ligt, e probabilmente le parole, così come la stima professionale verso il portoghese, potrebbero facilitare l'eventuale (e aggiungiamo molto probabile) arrivo a Torino del difensore centrale dell'Ajax.

Il mercato dei bianconeri

L'arrivo di De Ligt non sarà il solo per la difesa bianconera: si attende a breve l'ufficialità della firma di Demiral dal Sassuolo, dopo aver sostenuto le visite mediche la scorsa settimana al J Medical.

A centrocampo invece è vicinissima la firma di Rabiot, che dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale di cinque anni a sette milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, qualora venissero ceduti Higuain e Mandzukic, probabile che la Juventus investa non tanto su una prima punta ma su un centrocampista offensivo. Piace e molto il giocatore della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.