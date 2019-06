È un Genoa che si muove tra Italia e Argentina per il mercato estivo. L'ultima tentazione di Enrico Preziosi, infatti, arriva dal Sudamerica e riguarda l'attacco. Due le piste in ballo: una è rappresentata da Pedro De La Vega, esterno 2001 di proprietà del Lanus, dieci presenze all'attivo in campionato ed un'avventura ai Mondiale Under 20. L'altra da Julian Carranza, attaccante classe 2000 del Banfield. Anche su di lui - 15 presenze e 3 gol nell'ultima stagione in Primera Division - il Genoa sarebbe pronto a scommettere e ad investire.

Pubblicità

Pubblicità

I media sudamericani preannunciano un'offerta

Tycsports.com preannuncia un'offerta dei rossoblu vicina ai 10 milioni di euro per l'attaccante del Lanus, ipotesi confermata anche da Gianluca Di Marzio.com ma che almeno per il momento non trova riscontri ufficiali da parte del club. Anche perché il Genoa dà priorità alla doppia pista empolese rappresentata da Bennacer e Caputo. Coi due pupilli di Andreazzoli il grifone troverebbe due buoni rinforzi per centrocampo e attacco, ma il condizionale è d'obbligo dato che la trattativa non è ancora definitivamente decollata.

Anzi la concorrenza è serratissima per entrambi, soprattutto per Bennacer il cui nome è stato accostato a diverse società di Serie A. Sulle tracce di Caputo, invece, continua ad esserci il Sassuolo.

Calciomercato Genoa, alternative e altre trattative

Probabilmente per questo motivo il Genoa ha chiesto informazioni all'Inter per il giovane Pinamonti. Al grifone piaceva già la scorsa stagione, prima che andasse al Frosinone di Capozucca che farebbe carte false per regalarlo ad Aurelio Andreazzoli.

Pubblicità

Il suo procuratore, Mino Raiola, vuole valutare bene e con calma tutte le opzioni a disposizione dal momento che il suo assistito ha la stima di tanti club di A. In ogni caso da parte dell'Inter ci sarebbe piena disponibilità a cederlo in prestito al fine di favorire la sua crescita.

Coi nerazzurri si è parlato anche di Radu, destinato a restare parcheggiato sotto la lanterna per un'altra stagione. Nel corso del colloquio tra Stefano Capozucca e l'Inter è spuntato pure il nome di Andrew Gravillon, centrale classe 1998 che potrebbe essere un'idea per la difesa rossoblu.

In caso di cessione, i meneghini vorrebbero mantenere un diritto di recompra. In questo senso la società interista ha completato il riscatto di Eddie Salcedo sebbene non escluda l'ipotesi di rispedirlo al grifone per una stagione. Di certo l'esperienza nella Primavera dell'Inter è stata positiva e adesso il colombiano si sente maturo per la prima squadra. Sempre in ottica rinforzi, il Genoa può sorridere per la probabile conferma di Romero. Le ultime indiscrezioni da Torino rassicurano mister Andreazzoli sul fatto che il difensore argentino della Juventus possa restare al Genoa anche quest'anno.