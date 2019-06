Subito venti milioni di euro per arrivare a Bennacer e a Caputo. Enrico Preziosi ha deciso di non badare a spese per assecondare le richieste del nuovo mister, Aurelio Andreazzoli, che avrebbe chiesto al presidente del Genoa di pescare i rinforzi nella sua cara vecchia Empoli.

Riunione di mercato

Così, dopo un pranzo a base di pesce in quel di Forte dei Marmi, presidente e tecnico hanno delineato le prime strategie di calciomercato. Dalle prime indiscrezioni risulta un'offerta da parte del Genoa sia per il centrocampista che per l'attaccante biancoblu vicina ai 16-18 milioni di euro.

Una cifra importante per due giocatori provenienti da una squadra retrocessa, ma è pur vero che entrambi si sono guadagnati la stima di diversi club. Il centrocampista è considerato uno dei prospetti più interessanti di tutta Europa e non è un caso che la valutazione del giocatore si attesti vicino ai dodici milioni di euro.

Il Genoa ha provato a bruciare la concorrenza, ma per quanto Preziosi e i suoi siano stati rapidi nel manifestare il proprio interesse, non hanno potuto evitare l'inserimento di altri club.

Dagli ambienti del mercato, infatti, arriva la voce di un pressing in crescita da parte del Napoli per il centrocampista, mentre per quanto riguarda Caputo il grifone rischia di dover guardarsi le spalle dal Sassuolo. Sull'attaccante dell'Empoli sarebbe infatti molto forte il corteggiamento degli emiliani, con De Zerbi pronto ad affidargli un ruolo importante in attacco.

Idea Pinamonti, piacciono Chibsah e Pajac

Un'altra idea per l'attacco di Aurelio Andreazzoli è rappresentata dal talento interista Pinamonti.

Il club meneghino ha confermato la disponibilità a cedere in prestito il giovane centravanti, ma anche qui per il Genoa la strada non sembra priva di ostacoli. Nonostante i buoni rapporti tra il giocatore e l'attuale ds Stefano Capozucca, l'anno scorso al Frosinone, non è detto che l'operazione possa sbloccarsi facilmente. Va infatti registrato l'interesse del Sassuolo e di altre squadre di A come il Parma.

Tra le idee di Capozucca ci sarebbe anche il mediano Raman Chibsah.

Il centrocampista ghanese rappresenta per fisicità e caratteristiche uno degli elementi che potrebbero far comodo al Genoa. In ogni caso servirà il parere di Aurelio Andreazzoli, per il momento concentrato sui suoi pallini di Empoli. Se arrivasse l'ok allora il Genoa potrà affondare il colpo, mettendo sul piatto i circa 1,7 milioni di euro richiesti dal Frosinone. A Capozucca sarà richiesto un gran lavoro anche e soprattutto in uscita, con tante pedine da sistemare tra Serie A, Serie B e campionati esteri.

Tornando agli arrivi, uno degli ultimi nomi inserito nella lista obiettivi sarebbe quello di Marko Pajac, di proprietà del Cagliari ma anche lui all'Empoli nell'ultima stagione. La dirigenza rossoblu ha chiesto informazioni sul prezzo: gli isolani chiederebbero 1,5 milioni di euro.