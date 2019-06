Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il Calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori.

Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta la possibile ufficializzazione di Demiral dal Sassuolo e la firma del contratto del centrocampista francese Adrien Rabiot, che dovrebbe sottoscrivere un'intesa con la dirigenza bianconera da cinque anni a sette milioni di euro a stagione: un ulteriore costo potrebbe essere la commissione per la mamma procuratore di sette milioni di euro più bonus.

Altra importante novità dovrebbe arrivare dalla difesa: come già scritto fine settimana scorsa dal 'De Telegraaf', la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di De Ligt dall'Ajax, indiscrezioni confermata anche dal noto esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Gianluca Di Marzio, questa settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento di De Ligt dall'Ajax alla Juventus.

La fiducia delle dirigenza bianconera è incrementata negli ultimi giorni, in quanto le principali concorrenti della Juventus, ovvero Paris Saint Germain e Barcellona, sarebbero state superate dai torinesi.

Secondo De Marzio ci sarebbe una "forte apertura" dell'olandese, che "sarebbe pronto a dire sì ai bianconeri".

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sarebbe pronto a trattare con l'Ajax e con l'agente del giocatore olandese, Mino Raiola, noto anche per essere amico del vice presidente della Juventus Pavel Nedved.

Il prezzo richiesto dalla società olandese è fra i 65 e i 75 milioni di euro, mentre il giocatore avrebbe chiesto un ricco contratto da 12 milioni di euro a stagione. L'eventuale arrivo di De Ligt completerebbe il numero di centrali della difesa bianconera, se consideriamo anche il probabile arrivo di Demiral dal Sassuolo.

Il mercato della Juventus

Se fosse confermato l'arrivo di De Ligt, la Juventus potrebbe lavorare ad investimenti sulla mediana e nel settore avanzato.

L'arrivo di Rabiot potrebbe non essere l'unico per il centrocampo: il sogno resta Paul Pogba, ma si valutano anche altre alternative, come ad esempio Ndombele del Lione e Milinkovic Savic della Lazio.

Infine, per il settore avanzato, se ci dovessero essere davvero le partenze di Mandzukic e Higuain, la Juventus potrebbe investire su un altra punta: piace l'argentino dell'Inter Mauro Icardi, che dovrebbe lasciare la società di Suning.