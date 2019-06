De Ligt non è più solo un sogno per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri avrebbero sorpassato la concorrenza del PSG grazie all’aiuto del potente agente Mino Raiola. Sarebbe stato proprio il procuratore a voltare le spalle al club parigino: il cambio del direttore sportivo, con Leonardo a prendere il posto di Henrique, avrebbe fatto andare su tutte le furie Raiola che stava trattando da giorni con i francesi. Il nuovo dirigente avrebbe cambiato le carte in tavola nella trattativa e così i Campioni d’Italia avrebbero trovato il giusto spiraglio per inserirsi nella corsa.

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Juventus: trattativa avanzata per De Ligt

L’affare De Ligt per il calciomercato della Juventus avrebbe cifre altissime. L’Ajax è disposto a cedere il difensore diciannovenne per circa 70 milioni di euro. Un prezzo alto che i bianconeri avrebbero però accettato per portarsi a casa quello che ad oggi è uno dei miglior centrali nel panorama mondiale. Oltre al cartellino, sarebbe stata trovata la quadra anche per l’ingaggio dell’olandese: si sta trattando sulla base di un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione. Facendo due semplici conti, andando a sommare la cifra per il giocatore e quella per lo stipendio dei cinque anni si andrebbe a raggiungere l’iperbolica cifra di 130 milioni, un’operazione che per costi sarebbe molto simile a quella che l’anno scorso portò Cristiano Ronaldo sotto la molte.

Pubblicità

E proprio come Cr7, De Ligt arriverebbe alla Juve dopo averla estromessa dalla Champions con quella incornata allo Stadium che fece piangere tutti i tifosi bianconeri fortemente convinti che questo sarebbe stato l’anno giusto per alzare finalmente la coppa dalle grandi orecchie.

De Ligt diventerebbe il secondo giocatore più pagato della Juventus

Il colpo di calciomercato andrebbe a cambiare anche la classifica degli stipendi della Juventus. Se davvero l’accordo con De Ligt si dovesse trovare sulla base di 12 milioni di ingaggio all’anno, il giovane difensore diventerebbe il secondo più pagato della rosa juventina, dietro solamente a Cristiano Ronaldo che primeggia grazie ai 30 milioni di euro all’anno garantiti durante l'estate 2018.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L’olandese andrebbe a scavalcare appena arrivato si Dybala che Pjanic che con 7 e 6 milioni componevano gli alti due gradini del podio. Sopra di loro dovrebbe arrivare anche il nuovo acquisto Ramsey che Paratici ha strappato all’Arsenal a parametro zero dietro una promessa di ingaggio di circa 7 milioni. Il monte stipendi della Vecchia Signora diventerebbe ancora più alto se dovesse arrivare anche Rabiot, ormai sempre più convinto di accettare l’offerta bianconera da 7 milioni a stagione.

Di certo con questi innesti dovranno essere effettuate alcune cessioni anche per liberare spazio salariale: l’indiziato numero uno è Douglas Costa che ha uno stipendio di 6 milioni, ma anche Matuidi sarebbe in bilico e se dovesse partire a Torino si risparmierebbero 4 milioni all’anno, la stessa cifra dei sicuri partenti Khedira e Mandzukic. L’addio di Cancelo, sempre più vicino al Manchester City garantirebbe invece 3 milioni in più nella cifra complessiva di spesa per gli ingaggi.

Pubblicità

Il calciomercato della Juventus sta per piazzare il colpo De Ligt, una trattativa dalle cifre altissime che però non sembra una follia vista l’età e il talento del giocatore.