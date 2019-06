Con l'arrivo di Antonio Conte l'Inter si prepara ad avviare un nuovo ciclo. Il tecnico ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano come l'ex allenatore del Chelsea avrà pieni poteri e non è un caso che abbia già partecipato a più vertici di mercato con i dirigenti nerazzurri, il presidente, Steven Zhang, e alcuni procuratori, su tutti Federico Pastorello.

Quest'ultimo è agente anche di uno dei grandi obiettivi della società nerazzurra per questa estate, il centravanti belga del Manchester United, Romelu Lukaku.

L'Inter prepara l'assalto a Lukaku

Romelu Lukaku è sicuramente uno dei principali obiettivi dell'Inter per questa sessione di Calciomercato. Il centravanti belga è stato individuato come il sostituto ideale di Mauro Icardi, bocciato da Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha avallato la sua cessione, soprattutto dopo aver sentito il parere di alcuni senatori dello spogliatoio.

L'attaccante qualche settimana fa si è sbilanciato dopo le gare disputate con la propria Nazionale, dispensando elogio proprio per Conte, definito il miglior allenatore del mondo, e per il campionato italiano. La trattativa con il Manchester United è tutt'altro che semplice, visto che i Red Devils valutano il centravanti almeno settanta milioni di euro, nonostante abbia disputato una stagione al di sotto delle aspettative.

Nelle ultime ore, però, c'è stata un'importante apertura da parte degli inglese.

L'agente di Lukaku, Federico Pastorello, ieri ha avuto un summit di cinque ore nella sede dell'Inter e, probabilmente, è stata studiata la strategia per arrivare all'attaccante nel minor tempo possibile. Conte, infatti, avrebbe chiesto di avere la maggior parte dei rinforzi entro l'inizio del ritiro, che si terrà a Lugano dall'8 al 14 luglio.

La trattativa

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Manchester United sarebbe pronto ad accettare la proposta che l'Inter farà nei prossimi giorni.

La società nerazzurra chiederà Romelu Lukaku in prestito biennale oneroso da dieci milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a sessanta milioni di euro. Una cifra importante che, però, verrà dilazionata negli anni e permetterà al club di non avere un grosso impatto su questo bilancio. In questo modo potrà riservare l'investimento importante a centrocampo. Oltre a Stefano Sensi e Nicolò Barella, infatti, i nerazzurri punteranno su un altro centrocampista, accontentando il proprio allenatore, che ha chiesto una vera e propria rivoluzione, sia a centrocampo che in attacco, dove l'unico confermato sarà Lautaro Martinez.