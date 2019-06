La Juventus, dopo aver annunciato Maurizio Sarri, è impegnata a rinforzare la rosa cercando di arrivare a giocatori adatti al gioco del nuovo allenatore. I reparti mostratisi carenti nella stagione appena conclusa sarebbero la retroguardia e il centrocampo. In difesa è stato raggiunto l’accordo con il Sassuolo per Merih Demiral, ma ci sarebbe anche una trattativa avanzata per ingaggiare Matthijs de Ligt dell’Ajax. Massimiliano Allegri, nelle ultime due stagioni è riuscito a vincere in Italia con una mediana carente, ecco perché già a gennaio la Juve si è assicurata Aaron Ramsey dell’Arsenal a parametro zero.

Il gallese, spesso preda di acciacchi fisici, però non sarebbe una garanzia assoluta, una ragione in più per Fabio Paratici per non abbandonare il suo sogno di riportare Paul Pogba all’ombra della Mole.

La Juve cercherebbe l'aiuto dello sponsor

Il francese da quando si è trasferito al Manchester United ha lasciato un grande vuoto nella terra di mezzo, ora dopo tre anni vorrebbe cambiare nuovamente aria e non gli dispiacerebbe tornare a respirare nuovamente quella di Torino.

L’affare si presenta in salita, perché i Red Devils vorrebbero trattenerlo e in caso di cessione pretenderebbero 150 milioni di euro, anche se non si capisce se tutti cash o anche con l’inserimento di contropartite tecniche. Altro punto da considerare, sarebbe l’esoso stipendio di 15 milioni di euro all’anno percepiti dal campione del mondo di Russia 2018. La dirigenza della Continassa, consapevole che da sola non riuscirebbe a finanziare l’acquisto, avrebbe chiesto aiuto allo sponsor Adidas con il quale ha un accordo fino al 30 giugno 2027 per un totale di 408 milioni.

Adesso si tratterebbe di allargare i cordoni da parte dello sponsor e ciò sarebbe un aiuto prezioso per i bianconeri, anche se l’affare rimarrebbe sempre difficilissimo per la feroce concorrenza del Real Madrid.

Rabiot sempre più vicino

Intanto Paratici sarebbe ad un passo dal chiudere per Adrien Rabiot con la formula del parametro zero. Il giocatore e la madre-agente avrebbero trovato l’accordo economico, che prevederebbe un ingaggio da 7 milioni di euro più un premio alla signora Veronique Rabiot di 10 milioni di euro.

In questo momento, il centrocampista si trova in vacanza a Porto Ercole, da dove avrebbe parlato con entusiasmo del suo nuovo club, segno inequivocabile che questa volta il Chief Football Officer l’avrebbe spuntata dopo un lungo inseguimento di anni. La firma ufficiale sul contratto dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo mese, quando si sarà liberato ufficialmente dal Paris Saint Germain.