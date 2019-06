In attesa di definire il nuovo tecnico che guiderà la rosa nella prossima stagione, la dirigenza della Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una squadra competitiva per Serie A e Champions League.

Per adesso gli arrivi certi sono quelli di Ramsey dall'Arsenal e Demiral dal Sassuolo (manca solo la firma, ma c'è un accordo per il trasferimento a 15 milioni di euro), mentre le altre possibili entrate dovrebbero essere decise insieme al nuovo allenatore bianconero.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo La Stampa però, la dirigenza della Continassa avrebbe individuato due importanti rinforzi in casa Milan: l'esigenza principale riguarda in particolar modo la difesa ed il sostituto del possibile partente Mattia Perin. Piacciono in particolar modo Alessio Romagnoli, centrale e capitano del Milan e Pepe Reina, secondo portiere della società meneghina.

La dirigenza è interessata a Romagnoli e Reina

Secondo le indiscrezioni raccolte da 'La Stampa', la dirigenza bianconera avrebbe individuato due possibili rinforzi dal Milan, e potrebbe sfruttare la situazione finanziaria precaria della società lombarda, che probabilmente dovrà render conto all'Uefa per motivi di Fair Play Finanziario.

Juventus, shopping in casa Milan: possibile offerta per Romagnoli e Reina

L'eventuale cessione del capitano del Milan potrebbe sicuramente mettere a posto il bilancio, così come quella di Reina, che ha un pesante ingaggio. Il centrale difensivo romano rappresenterebbe un ottimo acquisto per la Juventus, e potrebbe quindi ritornare a formare con Daniele Rugani la coppia d'oro della nazionale Under 21 di qualche anno fa.

In uscita dalla Juventus Mattia Perin

Il portiere spagnolo Reina rappresenterebbe invece un ottimo rincalzo, un secondo portiere di estrema affidabilità.

Pubblicità

L'attuale riserva di Szczesny, Mattia Perin, potrebbe decidere di lasciare la Juventus per poter giocare di più altrove, in vista soprattutto dell'Europeo 2020.

Il portiere ex Genoa interesserebbe alla Roma, alla ricerca di un sostituto del partente Olsen. Secondo le ultime indiscrezioni, Perin potrebbe essere scambiato con El Shaarawy, che sarebbe apprezzato dalla dirigenza bianconera. L'eventuale arrivo di Romagnoli, insieme a quello di Demiral, completerebbe il settore difensivo bianconero.

Investimento sulla mediana

Probabile che però un grande investimento venga fatto anche nella mediana: come sostiene Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky esperto di Calciomercato, la Juventus sarebbe interessata al ritorno a Torino di Paul Pogba. Il mediano francese è in uscita dal Manchester United, a maggior ragione perché la società inglese il prossimo anno non disputerà la Champions League. Per acquistare il francese, i bianconeri potrebbero dover sborsare la stessa somma pagata dal Manchester United qualche anno fa per averlo, ovvero circa 120 milioni di euro.