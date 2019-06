Romelu Lukaku all'Inter? Si può fare, ci sarebbe la volontà del giocatore che sarebbe molto tentato dall'esperienza italiana. Il nodo da sciogliere, fondamentalmente, resta il costo del cartellino dell'attaccante belga che il Manchester United valuta 80 milioni e che non sarebbe disponibile a trattare. Quella di un'eventuale contropartita tecnica è una tesi che ha perso valore, i Red Devils non sarebbero più interessati ad Ivan Perisic e quest'ultimo, dato con la valigia in mano fino a pochi giorni addietro, potrebbe invece rientrare nel progetto tattico del nuovo allenatore, Antonio Conte.

L'Inter non prende nemmeno in considerazione l'idea di mettere sul piatto Skriniar che è un perno inamovibile della difesa. Le soluzioni per arrivare a Lukaku sono pertanto due, una passa inevitabilmente da una cessione pesante.

Lukaku, costi dell'operazione

Lukaku a Manchester guadagna 12 milioni di euro annui, ma in base all'indiscrezione riportata da Tuttosport, sarebbe disponibile a accettare qualcosa in meno. Il noto quotidiano sportivo sottolinea che l'agente del belga, Pastorello, è parecchio vicino tanto al ds nerazzurro Piero Ausilio quanto a Conte ed avrebbe già trovato un'intesa sull'ingaggio a 7,5-8 milioni a stagione.

Romelu Lukaku potrebbe essere il prossimo attaccante dell'Inter

Lo scoglio è il costo complessivo del giocatore che, come già sottolineato, viene valutato 80 milioni dallo United. L'Inter potrebbe proporre al Manchester un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto, questa almeno è la soluzione che viene prospettata da Tuttosport. Altrimenti, per finanziare l'operazione, occorre una cessione importante per far cassa.

Icardi alla Juve, si può fare anche senza Dybala

L'unica cessione che può garantire ai nerazzurri un incasso considerevole è quella di Mauro Icardi.

Il destino del bomber argentino sembra ormai lontano da Milano, resta da vedere se proseguirà la sua avventura nel campionato italiano e sulle sue tracce ci sarebbe tutt'ora la Juventus. Se Maurizio Sarri è destinato a sedersi sulla panchina bianconera, Maurito avrebbe parecchie chances di vestire la casacca dei campioni d'Italia alla luce della stima nei suoi confronti da parte dell'ex tecnico del Napoli che, a suo tempo, lo avrebbe voluto anche all'ombra del Vesuvio.

Icardi per Dybala, pertanto, ma anche no. Secondo la tesi di Repubblica c'è la possibilità che si arrivi ad una cessione del centravanti anche senza lo scambio con il connazionale ed è evidente che in questo caso la Juventus dovrebbe sborsare per intero il costo del cartellino allo stato attuale tra i 60 ed i 70 milioni di euro.

Il nuovo attacco nerazzurro

Relativamente al parco attaccanti che sarà messo a disposizione di Antonio Conte nella stagione ventura, l'Inter ha già in rosa Lautaro Martinez ed ha in pugno Edin Dzeko.

L'arrivo ulteriore di Lukaku garantirebbe al tecnico salentino numerose alternative di qualità in vista di un'annata impegnativa che vede la squadra concentrata su più fronti tra campionato e Champions League. Riguardo alle batterie degli esterni, il club milanese riscatterà Politano mentre Keita tornerà al Monaco. Le quotazioni di Perisic relative ad una sua conferma sono in aumento, mentre è previsto l'arrivo di un altro giocatore di fascia con caratteristiche più difensive ed in tal senso il nome in cima alla lista è quello di Danilo del Manchester City.