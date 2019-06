La Juventus sta cercando con la sua dirigenza di portare a Torino i giocatori che servirebbero a rinforzare la rosa [VIDEO], per affrontare al meglio la prossima stagione. A tal riguardo, Paul Pogba avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, secondo i rumors che arrivano dalla Premier League, ma il suo contratto con i Red Devils scade nel 2021 e la sua valutazione di mercato è altissima. Il ritorno del campione del mondo francese sarebbe tra gli obiettivi di mercato in cima alla lista della dirigenza bianconera, mentre come alternativa si sta valutando Milinkovic-Savic.

Questo per quanto riguarda il centrocampo, mentre in difesa il primo obiettivo della società di via Galileo Ferraris sembra essere Merih Demiral che in base alle ultime notizie riportate da vari organi di stampa sarebbe praticamente bianconero. Il 21enne turco è attualmente in forza al Sassuolo. Il chief football officer della Juventus, Fabio Paratici, è volato in Turchia nei giorni scorsi per parlare con l'agente del giocatore, Cenk Melih Yazici.

Juve e Sarri verso l'accordo definitivo

Il tutto si è svolto durante la partita tra la Turchia e la Francia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, in cui la squadra di casa ha avuto la meglio sui campioni del mondo. Il calciatore in questione ha disputato un'ottima partita. Le ultime notizie a riguardo ventilano di un accordo già chiuso tra il Sassuolo e la Juventus per il passaggio di Demiral in bianconero e il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui quindici milioni di euro.

A breve potrebbe essere ufficializzato l'arrivo di Sarri a Torino

Per il nuovo tecnico non bisognerà attendere troppo, il prossimo fine settimana infatti potrebbe esserci l'annuncio ufficiale della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri ed il Chelsea, tra l'altro anticipato nei giorni scorsi dal Guardian. I contatti tra Marina Granovskaia, plenipotenziaria dei blues e braccio destro del presidente Roman Abramovich e Fali Ramadani, agente del tecnico ex Napoli e grande regista dell’operazione, proseguono a ritmi molto serrati.

Il via libera definitivo potrebbe arrivare nei prossimi giorni e, di conseguenza, potrebbe esserci il successivo annuncio dell'approdo di Sarri sulla panchina del club campione d'Italia. Giorno più giorno meno, l'era di Maurizio Sarri alla Juventus sembra ad un passo dall'inizio. Nella mente dei dirigenti della Juventus ci sarebbe sempre stato il tecnico toscano che, ovviamente, prima di ogni cosa, deve risolvere il rapporto con il suo attuale club.