Dunque Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. L'ex tecnico del Chelsea, liberatosi dai Blues soltanto nei giorni scorsi dopo un lungo braccio di ferro, ha firmato un contratto triennale da quasi 7 milioni di euro a stagione. Già in settimana la Juventus dovrebbe presentare il suo nuovo allenatore che ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Intanto la società bianconera sta ancora decidendo, insieme al tecnico toscano, come sarà composto lo staff tecnico.

Pubblicità

Pubblicità

Maurizio Sarri nuovo tecnico della Juventus

In una domenica pomeriggio di metà giugno, poco prima delle 16, la Juventus ha finalmente sciolto i dubbi sulla sua panchina, per quella che è stata un'autentica telenovela durata quasi un mese. Da quando, quel 17 maggio, il club bianconero aveva deciso di separarsi da Max Allegri. Erano circolate svariate ipotesi sulla sostituzione del tecnico livornese: Simone Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Mauricio Pochettino, Josè Mourinho, Massimo Carrera con Andrea Pirlo, Rino Gattuso fino a Maurizio Sarri e Pep Guardiola.

Questi ultimi due nomi sono rimasti in corsa, secondo alcuni organi di informazione, fino all'ultimo. La scelta è poi ricaduta sull'ex Chelsea per due motivi: il primo di natura economica (Sarri percepisce uno stipendio decisamente inferiore), il secondo è che il Manchester City non avrebbe mai liberato Pep Guardiola.

Nei prossimi giorni la presentazione di Sarri

Ed ecco dunque Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Un nome inatteso per molti anche per quel suo passato al Napoli dove spesso era finito in polemica con la 'Vecchia Signora'.

Pubblicità

E invece eccolo a Torino, con la sua immancabile tuta che lo accompagnerà probabilmente anche nella sua nuova avventura bianconera. A 60 anni Sarri proverà a vincere il suo primo scudetto dopo un'Europa League stravinta alla guida del Chelsea e una Premier League dove ha mostrato tutte le sue qualità: quel terzo posto dietro al City e al Liverpool resta un ottimo traguardo.

Sarri si trova già in Italia, ha festeggiato la firma in famiglia nelle Marche dove trascorre le vacanze estive con amici e parenti.

Il tecnico salirà a Torino domani o mercoledì per la presentazione che dovrebbe essere fissata proprio per mercoledì o giovedi, secondo i primi rumors. Del mercato se ne occuperà la società bianconera in stretto contatto con il suo allenatore. Da decidere invece lo staff dell'allenatore che dovrebbe essere composto dall'ex Inter Giovanni Martusciello (era un collaboratore di Luciano Spalletti) e Luca Gotti come possibile vice. Il preparatore atletico Paolo Bertelli, che aveva già lavorato nella Juve di Conte dal 2011 al 2014, mentre il preparatore dei portieri Claudio Filippi rimane alla Continassa.

Pubblicità

Da definire, infine, la figura di Andrea Barzagli nel nuovo staff.