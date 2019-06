La Juventus è ormai al lavoro per costruire la squadra ideale per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrebbe già individuato i nomi dei giocatori da confermare e quelli invece di cui fare a meno. Sarri ripartirà soprattutto dalle colonne degli ultimi anni ovvero Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Emre Can, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Proprio il numero 33 juventino gode della grande stima di Maurizio Sarri e questo potrebbe permetterlo di diventare ancora di più un punto fermo della Juve.

Già nella stagione che si è appena conclusa Federico Bernardeschi ha scalato le gerarchie bianconere diventando un uomo molto importante sia in campo che a livello di spogliatoio. Con l'arrivo di Sarri il ragazzo di Carrara potrà crescere ancora di più visto che il tecnico ritiene che possa diventare un fuoriclasse assoluto.

Bernardeschi al centro del progetto di Sarri

Maurizio Sarri è un allenatore in grado di far segnare moltissimo i suoi attaccanti.

Il tecnico con i suoi schemi ha permesso a molti dei suoi calciatori di realizzare davvero moltissime reti. Sarri probabilmente cercherà di fare lo stesso lavoro anche alla Juve dove potrà contare sul giocatore più forte del mondo ovvero Cristiano Ronaldo. CR7, grazie alle idee del nuovo tecnico, potrebbe essere messo in condizioni ottime per poter incrementare il suo già ricco bottino di reti. Oltre a Cristiano Ronaldo ne beneficeranno anche tutti gli altri attaccanti bianconeri e in particolare l'allenatore ex Chelsea stima in modo particolare uno dei suoi nuovi calciatori ovvero Federico Bernardeschi.

Sarri qualche mese fa in una lunga intervista al "Corriere dello Sport" parlò in modo molto lusinghiero del ragazzo classe '94: "Per lui stravedo", disse il tecnico toscano che poi aggiunse che Federico Bernardeschi sta crescendo a tal punto da diventare presto un autentico fuoriclasse. Sarri sottolineò che metteva Bernardeschi sul podio dei migliori talenti italiani insieme a Chiesa e Insigne. Dunque a partire da inizio luglio il tecnico toscano potrà finalmente allenare il talento di Carrara.

Intanto Bernardeschi si gode le vacanze

Federico Bernardeschi è stato uno dei giocatori che più ha trovato spazio nella stagione appena terminata. Il numero 33 juventino ha scalato le gerarchie ed è stato uno dei grandi protagonisti dell'annata della Juve. Bernardeschi adesso si sta godendo le vacanze prima di tornare a Torino a inizio luglio per il ritiro estivo. In questi giorni il numero 33 juventino è apparso sui social con un nuovo look che non è passato inosservato.

Bernardeschi si è rasato a zero e si è tinto i capelli biondo platino.