La Juventus 2019-20 prende sempre più forma. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato infatti la Juve avrebbe quasi chiuso l'accordo con Rabiot, centrocampista francese e colonna del Psg nelle ultime stagioni, fino alla rottura per il mancato rinnovo contrattuale. La Juventus potrebbe ingaggiarlo a costo zero e non c'è dubbio sul fatto che Rabiot sia un top player della linea mediana. Classe 1995, ha praticamente vinto tutto in patria con la maglia dei parigini. L'accordo tra il club bianconero e il mediano sembrererebbe davvero essere molto vicino.

Come giocherebbe la nuova Juve

Come detto, sta prendendo forma la nuova Juventus che sarà guidata dal nuovo allenatore Maurizio Sarri. Che giocherà con la difesa a quattro. Per adesso ci sono alcuni punti fermi. In porta Szczesny, ovviamente, mentre al centro - in attesa di nuovi arrivi - titolari sono Bonucci e Chiellini. A destra per il momento c'è Cancelo, che però potrebbe essere presto ceduto, mentre a sinistra giocherà Alex Sandro. A centrocampo, in attesa dell'eventuale ufficialità di Rabiot, per il momento in regia c'è Pjanic, ai suoi lati Matuidi e il nuovo acquisto Ramsey, nuovo volto dei bianconeri arrivato a parametro zero dopo l'esperienza con l'Arsenal.

Sarri ama giocare con il 4-3-3 e dunque nel tridente offensivo troveranno spazio esterni rapidi, tecnici e dal piede caldo. L'unico al momento sicuro di un posto da titolare è Cristiano Ronaldo, che giocherà al centro ed è pronto a segnare "valanghe" di reti. Insieme a lui al momento ci sarebbero Bernardeschi e Mandzukic, ma si attendono volti nuovi e magari anche il rilancio di Douglas Costa.

Gli altri rumors di calciomercato

Ovviamente la Juventus non lesinerà l'impegno in questa sessione di Calciomercato.

La squadra bianconera vuole primeggiare in Champions League, oltre che in campionato, e per questo motivo la dirigenza vuole mettere a segno altri colpi importanti da mettere a disposizione di Sarri. Si continua a vociferare del possibile ritorno a Torino di Paul Pogba, centrocampista francese adesso in forza al Manchester United. Ma serviranno anche rinforzi in difesa. Con il sogno Koulibaly che pare destinato a rimanere tale, l'attenzione della Juventus si è spostata su un altro grande nome, quello di De Ligt, giovanissimo centrale dell'Ajax e della nazionale olandese.

Ma ci sarà da battere una folta concorrenza. Anche a destra dovrebbero esserci novità. Con Cancelo che pare destinato al City, il percorso inverso potrebbe farlo il brasiliano Danilo. Ma non è l'unica alternativa, anzi i bianconeri vorrebbero puntare su Trippier, esterno destro del Tottenham. In uscita invece sicuramente c'è Khedira.