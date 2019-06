Il Calciomercato del Milan si muove a centrocampo. Dani Ceballos è il nuovo sogno, Torreira il pupillo di Giampaolo, Veretout l'uomo d'ordine per cui si sta combattendo una dura battaglia con la Roma. Il 4-3-1-2 del neo-tecnico rossonero ha bisogno di piedi buoni e classe, e così Maldini, Boban e Massara stanno cercando i profili giusti, scandagliando il mercato in Italia e in Europa.

Svanito Sensi - vicinissimo all'Inter di Conte dopo il blitz con il Sassuolo degli ultimi giorni - i principali candidati ora sarebbero tre calciatori con caratteristiche diverse, ma uniti dal filo conduttore di una grossa tecnica di base.

Il nuovo Milan sarà improntato sul palleggio e sul possesso palla, dovrà gestire il pallone mandando gli attaccanti in porta con manovre veloci e precise. Il nuovo allenatore rossonero ha idee precise, e con la rosa a disposizione in questo momento farebbe molta fatica a metterle in pratica.

Così Bakayoko tornerà al Chelsea, Montolivo ha già detto addio, Biglia lo seguirà a ruota al pari di Bertolacci e José Mauri, mentre gli unici sicuri di rimanere sono Bonaventura e Lucas Paquetà, con Kessié che invece sarebbe in bilico.

Calciomercato Milan: offerta 'fantasiosa' per Dani Ceballos

La rivoluzione a centrocampo è dunque partita, e tanti sono i nomi per il calciomercato del Milan. Uno degli ultimi è quello di Dani Ceballos, gioiellino del Real Madrid che sta incantando con la maglia della Spagna all'Europeo Under 21. Tra un mese e mezzo compirà 23 anni, ha una gran voglia di giocare, ma nei "Blancos" lo spazio è poco, e così l'addio non è un'opzione così lontana, anche se Zidane ne apprezza il talento.

Nella riunione di mercato di qualche giorno fa tra i dirigenti rossoneri e quelli madrileni si sarebbe parlato anche di lui, ma la trattativa sembra abbastanza difficile. Il Real vorrebbe una cifra vicina ai 45-50 milioni, troppi per le casse del "Diavolo" che sta cercando di dare libero sfogo a tutta la sua fantasia per provare a comporre una buona offerta. Gli ultimi rumors parlano di un tentativo di chiedere il centrocampista in prestito, forse biennale, cercando di fissare il riscatto nel 2021.

A preoccupare, oltre alla formula del trasferimento è la concorrenza: il Siviglia è sulle tracce del giocatore da tanto tempo, e il tecnico Lopetegui, avendolo già allenato al Real, potrebbe essere la carta giusta per portare Ceballos in Andalusia. Negli ultimi giorni si sarebbe inserito anche il Tottenham che sarebbe pronto a puntare sullo spagnolo per sostituire il partente Eriksen.

Non sarà di certo facile portare la stellina iberica a Milano, ma ci si proverà fino in fondo perché il profilo è ideale per Giampaolo, che così avrebbe a disposizione un giocatore molto tecnico, pronto a fare sia la mezzala che il trequartista, con anche qualche gol nelle gambe che non guasta mai.

Continua la caccia al regista, il Milan vuole Torreira e Veretout

La seconda pedina che dovrà essere acquistata durante il calciomercato per il Milan è quella del regista. Nel rombo di centrocampo serve un uomo d'ordine davanti alla difesa che detti i tempi di gioco e organizzi la mediana con saggezza. I rossoneri non hanno un elemento con queste caratteristiche in organico, ma hanno parecchie idee da sviluppare in sede di trattativa.

Sfumato Sensi - ormai pronto a firmare con l'Inter - l'affare più caldo è quello che porta a Veretout della Fiorentina.

Il francese lascerà i viola, i rossoneri avrebbero già incontrato più volte il suo agente riscontrando un certo gradimento, ma tutto si sarebbe complicato nelle ultime ore. Lunedì, infatti, l'entourage del 26enne transalpino pare abbia in agenda un incontro con la Roma: i giallorossi sarebbero fiduciosi nel buon esito della trattativa, ma il "Diavolo" dovrebbe comunque provare a metterci lo zampino.

Entrambi i club non vorrebbero spendere i 25 milioni richiesti da Commisso, e così starebbero cercando delle contropartite tecniche utili ad abbassare la richiesta "cash" del nuovo proprietario del club di Firenze. I capitolini potrebbero mettere sul patto Under ed El Shaarawy, i rossoneri Cutrone, Biglia e Bertolacci, questi ultimi pupilli di Montella.

Nel frattempo il Milan prova a tenere in piedi il sogno Lucas Torreira. L'uruguaiano è il preferito di Giampaolo che lo ha già allenato alla Sampdoria. L'ex blucerchiato ha recentemente dichiarato che, dopo un anno a Londra, ha già nostalgia dell'Italia e che tornerebbe volentieri. Su questo aspetto puntano i rossoneri per imbastire con maggior decisione la trattativa, con i "Gunners" che per ora non sembrano essere disposti a cedere il loro regista, e per questo motivo starebbero alzando la posta di continuo. Dall'Inghilterra parlano di un'offerta del Milan da quasi 40 milioni di euro che però sarebbe stata rifiutata: l'Arsenal ne vorrebbe almeno 50.

Il braccio di ferro continuerà, ed è per questo che Maldini sta tenendo in piedi anche altri affari. La rivoluzione di Giampaolo è pronta ad iniziare, e la mediana sarà il centro nevralgico del calciomercato del Milan con Veretotut, Dani Ceballos e Torreira che sono gli uomini del momento.