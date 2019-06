Il Calcio Monza continua a muoversi sul calciomercato di serie C. Il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ad un passo dagli annunci di Sampirisi e Finotto, sta cercando di portare a casa anche il portiere Lamanna dello Spezia. Al giocatore è stata fatta pervenire una proposta nei giorni scorsi, nei prossimi giorni arriverà la risposta da parte del giocatore e del suo agente.

Continua l'opera di rinforzamento del Calcio Monza.

Il club brianzolo, che punta a vincere il prossimo campionato di serie C, vuole portare a casa il terzo acquisto della campagna acquisti estiva. La società rilevata un anno fa da Silvio Berlusconi ha messo nel mirino il portiere Eugenio Lamanna. L'estremo difensore ha giocato lo scorso anno allo Spezia in serie B e ha giocato anche diverse partite in serie A con la maglia del Genoa. Per la Serie C sarebbe un lusso ed è per questo che il portiere si è preso qualche giorno di tempo per dare una risposta e scendere in quella categoria in cui aveva militato anni fa con la maglia del Gubbio.

L'alternativa a Lamanna resta Giacomo Bindi, portiere che nell'ultima stagione ha difeso i pali del Pordenone, squadra che ha vinto il campionato di serie C.

Calciomercato Monza, le altre trattative

Ad un passo dagli annunci del difensore Mario Sampirisi del Crotone e dell'attaccante Mattia Finotto della Spal, il Monza cerca altri rinforzi da mettere a disposizione dell'allenatore Cristian Brocchi. Oltre a Lamanna, l'amministratore delegato Adriano Galliani e il direttore sportivo Filippo Antonelli guardano anche ad altri obiettivi: piace molto il difensore Bellusci del Palermo, che garantirebbe un salto di ulteriore esperienza al pacchetto arretrato.

Dalla Spal è in arrivo anche il difensore scuola Inter Della Giovanna. A centrocampo l'obiettivo è Arrigoni del Lecce, che si svincolerà tra qualche giorno dal club salentino. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare due trequartisti: è intavolata da tempo una trattativa con il Livorno per Maiorino (obiettivo molto vicino). Più difficile arrivare a Schenetti del Cittadella sul quale c'è anche il Bari di Aurelio De Laurentiis. Sistemati tutti i reparti, si cercherà di sfoltire una rosa che ora ha raggiunto un limite eccessivo.

Ceduti i giocatori in esubero, verso la chiusura del mercato, si cercheranno altri elementi per un ulteriore salto di qualità: non è escluso, soprattutto in avanti, l'arrivo di un attaccante che possa completare un reparto che già comprende bomber del calibro di Brighenti, Marchi, il neoarrivato Finotto, Reginaldo e Palladino (questi ultimi due potrebbero partire).