Dopo aver imbastito diverse trattative finalizzate a rinforzare il centrocampo, i dirigenti rossoneri hanno iniziato a sondare il mercato degli attaccanti. Il reparto offensivo dei rossoneri non è infatti definito, col 'Pistolero' Piatek, che è l'unico sicuro di restare al Milan. Le posizioni di Cutrone, Andrè Silva e Suso sono infatti tutt'altro che solide, poichè spetterà all'allenatore rossonero Marco Giampaolo decidere su chi puntare per la prossima stagione. In tal senso un'indicazione chiara potrebbe arrivare dall'interessamento rossonero per due attaccanti che hanno prezzi molto differenti tra loro.

Calciomercato Milan, forte interessamento per Fekir

Secondo le ultime notizie dalla Francia e da 'Calciomercato.com', il Milan ha chiesto informazioni sulla situazione della stella del Lione Nabil Fekir. Il nazionale francese ha attirato l'interesse di alcuni dei migliori club nelle ultime settimane dopo una stagione in cui ha segnato 12 gol in Ligue 1 e in Champions League. France Football afferma che Fekir non ha rinnovato il suo contratto con il Lione ed è entusiasta all'idea di intraprendere una nuova sfida e la Serie A sembra essere una possibile destinazione per il giocatore.

Ha contratto con il Lione fino al 2020 e il club vorrebbe rinnovarlo per altri cinque anni, ma la volontà del giocatore è diversa. Recentemente è stato accostato al Liverpool, vincitore della Champions League, per un trasferimento di 70 milioni di euro, ma dato che è nell'ultimo anno del suo contratto il prezzo attuale sarà notevolmente inferiore. Secondo France Football, il valore di Fekir è nel range di 35-40 milioni di euro. Un probabile approdo al Milan rappresenterebbe una sfida intrigante per il francese, che non sarebbe contrario a non disputare la prossima Europa League.

Milan, idea low cost: si pensa a Llorente

Il Milan sarebbe interessato all'idea di acquistare Fernando Llorente a titolo gratuito. L'attaccante spagnolo vedrà scadere il suo contratto con il Tottenham il 30 giugno, e quindi sarà disponibile a parametro zero. Llorente ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni per gli Spurs nel 2018-19, segnando otto gol e mettendo a segno cinque assist. Ha segnato il gol decisivo contro il Manchester City nei quarti di finale di Champions League, che ha permesso al proprio team di proseguire la corsa fino alla finale di Madrid.

Nonostante ciò, Llorente sembra destinato a una nuova avventura questa estate e quasi sicuramente non gli verrà offerto un nuovo accordo dal Tottenham. L'ex giocatore della Juventus ha tre opzioni in Serie A secondo quanto riportato da 'A Bola'. Su di lui ci sarebbero infatti Milan, Inter e Roma. Un ritorno in Italia è descritto come una "opzione concreta", anche se c'è interesse anche da altri club, vale a dire il Galatasaray e l'ex club dello spagnolo, l'Athletic Bilbao.