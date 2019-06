Il Mondiale di calcio donne 2019 si svolgerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Al torneo mondiale francese parteciperanno 24 nazionali femminili divise in 6 gironi eliminatori da 4 squadre. Le prime due classificate di ogni raggruppamento, oltre alle quattro migliori terze, accederanno al tabellone degli ottavi di finale; da questo turno in poi le partite saranno ad eliminazione diretta fino alla finale di Lione. L'Italia partecipa alla rassegna transalpina dopo aver mancato la qualificazione per molti anni.

La manifestazione sarà trasmessa in tv da Sky e in streaming su SkyGo, ma le partite dell'Italia e altre gare saranno trasmesse anche dalla Rai e in streaming su Raiplay.

La Francia ospita i mondiali di calcio femminile

Da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio la Francia ospiterà i Mondiali di calcio donne 2019. La partita inaugurale sarà Francia-Corea del Sud, in programma a Parigi, mentre l'ultimo incontro sarà la finale di Lione.

In totale la rassegna transalpina prevede lo svolgimento di 52 incontri che saranno tutti trasmessi da in tv da Sky e in streaming da SkyGo. L'emittente televisiva a pagamento garantirà quindi la completa copertura del torneo ma 15 match, tra cui le partite dell'Italia, saranno trasmessi in televisione anche dalla Rai e in streaming dall'app e sul sito Raiplay.

Mondiale di calcio femminile, da venerdì in tv su Sky e canali Rai

Le 24 squadre partecipanti sono state divise in 6 gironi da 4 squadre; le compagini qualificate daranno vita alle gare a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale in programma dal 22 al 25 giugno. I quarti di finale sono segnati nell'agenda della manifestazione il 27, 28 e 29 giugno, le semifinali si svolgeranno il 2 e il 3 luglio, la finalina per il terzo e quarto posto il 6 luglio, mentre la finalissima sarà giocata il 7 luglio a Lione.

I Campioni in carica sono gli U.S.A., che vinsero i Mondiali del 2015 in Canada a spese del Giappone. La nazionale italiana, invece, non si è mai piazzata tra i primi 4 posti.

L'Italia partecipa dopo 20 anni

Era dalla competizione statunitense del 1999 che l'Italia di calcio femminile non prendeva parte alla fase finale di un campionato mondiale.

Inserita nel girone C, l'Italia del C.T. Milena Bartolini esordirà domenica 9 giugno a Valenciennes contro l'Australia, venerdì 14 giugno se la vedrà contro la Giamaica a Reims e martedì 18 giugno tornerà a Valenciennes per confrontarsi con il Brasile nell'ultima gara del gruppo eliminatorio.

Ovviamente il primo obiettivo della nazionale italiana è quello di provare a qualificarsi per gli ottavi di finale, ma visto che "l'appetito vien mangiando" la speranza è che la formazione azzurra possa regalare tante gioie e tante emozioni ai tifosi sugli spalti e ai telespettatori a casa.