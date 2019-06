La Juventus, in attesa di definire il tecnico bianconero in vista della prossima stagione, continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa in grado di continuare a competere ai vertici ai vertici di Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e la partenza di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio).

Come scrive il noto sito ilbianconero.com, sarebbero già stati definiti gli acquisti di due giovani difensori centrali, uno dei quali dovrebbe andare di nuovo in prestito mentre l'altro dovrebbe restare a Torino come quinto centrale della difesa. Sono il turco Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa: probabilmente saranno osservati durante la preparazione estiva ed in base ai riscontri che avranno dirigenza e nuovo tecnico, si dovrebbe decidere chi resterà a Torino e chi ritornerà in prestito probabilmente alla società da cui è stato acquistato.

Mercato Juve, movimenti in difesa.

Demiral e Romero in arrivo alla Juventus

Come dicevamo, l'arrivo dei due difensori centrali Demiral e Romero dovrebbe essere ufficializzato a breve e, secondo Tuttosport, probabilmente a Torino resterà il turco come quinto difensore centrale. Demiral, da gennaio al Sassuolo, sarebbe stato pagato 15 milioni di euro mentre l'argentino Romero, come già confermato dal presidente Preziosi e dal direttore generale Perinetti, sarebbe stato acquistato per una somma vicina ai 30 milioni di euro.

Sul turco qualche giorno fa si è espresso anche Mircea Lucescu, ex tecnico, fra le altre, di Brescia ed Inter, confermando tutte le qualità difensive del giocatore, negli anticipi, nei colpi di testa e nell'impostazione di gioco. Lo stesso tecnico ha dichiarato che anche l'Inter avrebbe voluto acquistarlo ma la Juventus ha anticipato tutti.

Per quanto riguarda Romero invece, il Genoa lo ha rilevato dal Cordoba per una somma vicina ai 2 milioni di euro, ma è molto cresciuto nell'esperienza genoana anche in fase realizzativa, a tal punto che la valutazione è incrementata a 30 milioni di euro fra i vari bonus che la Juventus dovrebbe pagare alla società ligure

Il mercato della Juventus

Oltre all'arrivo in estate di uno fra Demiral e Romero, la dirigenza bianconera dovrebbe investire anche su un altro centrale difensivo di esperienza.

Piacciono nello specifico Alessio Romagnoli del Milan, che potrebbe lasciare la società milanese per esigenze di bilancio, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma. Quest'ultimo ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro e potrebbe quindi rappresentare un'ottima opportunità di mercato per la dirigenza bianconera. Molto dipenderà da chi sarà il nuovo tecnico della Juventus.