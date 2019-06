Oggi, giovedì 20 giugno, sarà una giornata completamente dedicata a Sarri: il nuovo tecnico sarà presentato all''Allianz Stadium'. L'attenzione mediatica, poi, sarà pronta a spostarsi completamente sul Calciomercato bianconero, sui quei giocatori che interessano alla Juventus e che potranno essere funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Per adesso le uniche ufficializzazioni riguardano gli arrivi di Ramsey dall'Arsenal e di Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro.

In difesa dovrebbe arrivare almeno un altro centrale mentre sulla mediana l'intenzione della dirigenza bianconera è quella di affidarsi ad acquisti di qualità. Come scrive 'El Chiringuito', sarebbe vicina l'ufficializzazione a parametro di Adrien Rabiot, ma il sogno resta Paul Pogba: la dirigenza bianconera, infatti, vorrebbe regalare a Sarri il nazionale francese, che è in uscita dal Manchester United. La recente foto pubblicata da Pogba su Instagram alimenta ancora di più i sogni dei tifosi bianconeri, che gradirebbero il ritorno a Torino del centrocampista francese.

Tifoso con la maglia della Juventus di Pogba

Attualmente il francese è in vacanza in Giappone e, in un recente evento commerciale nella nazione nipponica, è stato immortalato con un tifoso che aveva con sé la sua attuale maglia con il Manchester United, il numero 6, e quella vecchia indossata con la Juventus, ovvero il numero 10. Una foto che è stata poi pubblicata su Instagram e che ha stuzzicato le fantasie dei tifosi bianconeri. D'altronde, è nota la volontà del mediano francese di lasciare il Manchester United e ci sarebbero proprio Juventus e Real Madrid come possibili mete del nazionale francese.

L'attuale tecnico della società spagnola Zidane è un estimatore di Pogba, ma è anche vero che il Real Madrid ha già fatto numerosi investimenti, inoltre per il centrocampo avrebbe individuato come rinforzo ideale Eriksen del Tottenham. L'eventuale acquisto del mediano danese potrebbe quindi far desistere il Real Madrid ad un'eventuale offerta per il giocatore del Manchester United.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, se dovessero arrivare Rabiot e Pogba, la Juventus si ritroverebbe un centrocampo di notevole qualità, ma un'altra esigenza per la rosa bianconera è l'acquisto di almeno un altro difensore centrale.

Demiral probabilmente sarà il quinto centrale della Juventus ma i bianconeri cercano un difensore che abbia esperienza internazionale: piace De Ligt dell'Ajax, che però potrebbe accettare l'offerta del Paris Saint Germain. Se dovesse arrivare in Francia il centrale olandese, la Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta alla società francese per il difensore centrale brasiliano Marquinhos, ritenuto il rinforzo ideale per Maurizio Sarri.