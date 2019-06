L’Inter sta preparando la nuova stagione. La società ha iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare la squadra da affidare ad Antonio Conte. In questi giorni non si parlerà solamente di acquisti, ma anche di cessioni, perché bisognerà portare delle plusvalenze entro il 30 giugno. Il nome più caldo in uscita è senza dubbio quello di Mauro Icardi, anche se l’attaccante argentino vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio con Paulo Dybala della Juventus.

In attesa di scoprire il suo futuro, la società ha annunciato le date del ritiro, che si svolgerà a Lugano. Definito anche il calendario delle amichevoli estive, che proporrà alcune sfide di prestigio contro big del calcio europeo.

Raduno a Lugano, poi tournée in Cina per i nerazzurri

L’Inter si radunerà a Lugano il 7 luglio. Il ritiro estivo si svolgerà a porte chiuse nella città svizzera dall’8 al 14 luglio. L’ultimo giorno andrà in scena la prima amichevole dei nerazzurri, che affronteranno la squadra di casa nella prima edizione della Casinò Lugano Cup.

I due club si sfidarono già l’estate scorsa, quando l’Inter s’impose per 0-3 con la doppietta di Lautaro Martínez, attualmente impegnato nella Copa America con l’Argentina, e la rete di Yann Karamoh. A questo punto, ci sarà la partenza per la Cina, con tre appuntamenti per l’Inter. Il 20 luglio affronterà il Manchester United a Singapore. Il match valido per l’ICC verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia. Si scenderà in campo nuovamente il 24 luglio a Nanchino per sfidare la Juventus.

Sarà speciale per Antonio Conte, che ritroverà il suo passato. Anche questa amichevole sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre.

La tournée asiatica si concluderà con la sfida contro il PSG a Macao il 27 luglio. Al contrario dei primi due incontri, questo non conterà per l’International Champions Cup e al momento non si conosce la programmazione televisiva. Termina l’avventura in Cina, si farà rientro in Italia, dopodiché l’Inter volerà a Londra per affrontare il Tottenham il 4 agosto.

Terza e ultima sfida dell’ICC per i nerazzurri, contro la finalista dell’ultima edizione della Champions League. A trasmettere la partita sarà Sportitalia. L’ultimo test di prestigio, prima dell’inizio del campionato di Serie A, sarà in Spagna contro il Valencia il 10 agosto. Il debutto stagionale sarà nel weekend del 24-25 agosto. Tra poche settimane ci sarà il sorteggio del calendario e verremo a conoscenza del primo avversario dei nerazzurri per la stagione 2019/20.

In data 29 agosto, invece, la società sarà a Montecarlo per presenziare al sorteggio dei gironi della Champions League, con la 1ª giornata attesa per il 17-18 settembre.